Paro nacional docente: el lunes 3 de agosto no habrá clases en todo el país tras el receso invernal

El paro nacional docente convocado para el próximo lunes 3 de agosto dejará sin clases a millones de alumnos, jornada en la que se reanudaría la actividad escolar tras las vacaciones de invierno. El reinició del calendario 2026 sufrirá una interrupción de alcance federal a la que se plegarán tanto escuelas públicas y privadas en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional en los niveles: inicial, primario, secundario y terciario.

La postergación del regreso a las aulas al término del receso invernal se enmarca en un escenario de creciente tensión por la situación económica asfixiante que se encuentran viviendo los integrantes de la comunidad educativa. El reclamo por la recomposición salarial, la pérdida del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el desfinanciamiento del sistema escolar, ponen en jaque el normal desarrollo del segundo cuatrimestre en los colegios de todo el país.

Sin acuerdo con el Gobierno, el gremio CTERA anunció un paro docente para el 3 de agosto

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Se prevé un acatamiento elevado en las instituciones educativas públicas a nivel federal con marchas, concentraciones y actos centrales en los principales distritos urbanos de la Argentina.

Paro nacional docente

El paro nacional docente del lunes 3 de agosto no se dará en un marco aislado. Coincidirá con la jornada nacional de protesta aprobada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que también dispuso un cese total de actividades con movilización masiva al Ministerio de Economía de la Ciudad de Buenos Aires.

Portazo a la Paritaria Nacional Docente: la postura oficial que congeló el diálogo salarial

La decisión del Gobierno nacional de clausurar la Paritaria Nacional Docente se transformó en el detonante principal del paro nacional docente, sin precedentes en el marco del reinicio de clases.

La Ciudad reglamenta el Estatuto Docente: ahora se premiará el mérito y el presentismo

Desde la Casa Rosada ratificaron la decisión de no convocar a la mesa paritaria argumentando que la discusión salarial debe darse de manera exclusiva entre las administraciones provinciales y sus respectivos gremios jurisdiccionales, desconociendo de este modo el marco fijado por la Ley de Financiamiento Educativo.

Paro nacional docente: la situación económica asfixiante de la comunidad educativa

Para el Gobierno, la fijación de un piso salarial nacional unificado ya no constituye una atribución prioritaria del Estado Federal, lo que generó un automático congelamiento de los sueldos de referencia para los docentes y profundizó la disparidad salarial entre las distintas regiones del país.

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Esta negativa persistente a habilitar la mesa de concertación salarial dejó sin canal de diálogo a las entidades gremiales en un contexto signado por la pérdida acelerada del poder adquisitivo frente a la inflación.

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