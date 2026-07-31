La UCR Nacional rechazó la Ley de Tierras y pidió a sus senadores votar en contra

La Unión Cívica Radical (UCR) nacional les pidió a sus senadores que voten contra el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, conocido como la Ley de Tierras, lo que dificultará considerablemente el objetivo de La Libertad Avanza de lograr la media sanción en el Senado.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Comité Nacional del partido, que preside Leonel Chiarella, difundió un comunicado donde expresa su rechazo a la iniciativa que envió el presidente Javier Milei, pidiéndole a los miembros del bloque radical que no acompañen este proyecto.

Leonel Chiarella

De acuerdo a fuentes consultadas por el medio antes citado, un grupo de senadores ya expresó públicamente su rechazo, otro todavía no definió su postura al respecto, y un tercer sector apoya la provincialización. Por ahora, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad advirtieron que votarán en contra de la iniciativa, pero 7 legisladores todavía no definieron que harán.

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Con este contexto, el proyecto se complica para LLA en el Senado donde tiene un bloque de 21 senadores encabezado por Patricia Bullrich, lo que no le alcanzaría para conseguir los 37 votos que necesita para habilitar el tratamiento y poder avanzar con la media sanción.

De acuerdo a distintas fuentes del Palacio Legislativo que hablaron con NA, también se complicó la posibilidad de hacer la sesión prevista para el próximo 6 de agosto porque que La Libertad Avanza por ahora no consiguió los apoyos que necesita

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En el comunicado que dio a conocer el Comité Nacional, el radicalismo declaró que “la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra” y rechazó la propuesta del oficialismo porque quita límites que consideró “razonables”, comprometiendo “la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”.

En las discusiones internas, los sectores que no aceptan este proyecto también cuestionaron que el proyecto les de beneficios a compradores extranjeros, señalando que no incluye medidas para los productores locales, quienes seguirán pagando impuestos y retenciones.

Maximiliano Abad

La opinión del secretario de Bases Federadas sobre el proyecto de la Ley de Tierras

Sebastián Campo, secretario de Bases Federadas y productor agropecuario de Pergamino, habló el pasado 29 de julio en Canal E del proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Tierras. El dirigente remarcó que la legislación vigente, sancionada en 2011, marca límites a la extranjerización de las tierras rurales, protegiendo zonas estratégicas. “El suelo argentino no se vende y es entonces una ofensa a la memoria de nuestros abuelos”, declaró.

Campo también cuestionó la comparación realizada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. “Nada tiene que ver aquella Argentina de 1950, de 1960, con la Argentina de hoy, del 2026 y nada tiene que ver el acceso a la tierra de los pequeños y medianos colonos que venían a labrar la tierra, a cultivar la tierra, a criar el ganado, con un proceso que evidentemente tiene que ver con un desguace de nuestra nación”, aseguró.

Para luego sumar: “Esta ley que el Ejecutivo Nacional pretende modificar de la mano de Federico Schwarzenegger saca todos estos límites abriendo una puerta gigante a la entrada de grandes capitales”.