En "QR!" debatieron sobre Malvinas, la campaña contra la Argentina y la extranjerización de tierras

La edición de este viernes de "QR!", el programa de Canal E, estuvo atravesada por un mismo eje: la construcción de sentido alrededor de la Argentina tras la final del Mundial, la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el debate político que, según los panelistas, se abrió a partir de esas discusiones.

Durante el ciclo, José Amore, Pablo Caruso y Guido Bambini analizaron cómo determinados discursos impactan en la opinión pública y qué consecuencias pueden tener en el escenario político.

José Amore: "No buscan persuadir, buscan estresar a la sociedad"

El panelista José Amore abrió el debate con una reflexión sobre las estrategias comunicacionales de los sectores de ultraderecha. Para hacerlo citó conceptos del sociólogo y especialista en comunicación política Luis Alberto Quevedo, quien, según explicó, retoma las ideas del exasesor de Donald Trump Steve Bannon.

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Amore sostuvo que la lógica de esos discursos no consiste en convencer con argumentos, sino en "canalizar el descontento legítimo, desafiar los límites de la democracia y estresar a las poblaciones".

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En ese marco, vinculó esa estrategia con publicaciones recientes del presidente Javier Milei y del escritor Agustín Laje, quienes atribuyeron al kirchnerismo una supuesta "campaña antiargentina" en medio de las acusaciones internacionales contra la Selección por presunto racismo.

Para el panelista, ese tipo de mensajes busca fortalecer la construcción de un adversario político y aprovechar el malestar social. También cuestionó declaraciones del diputado bonaerense Agustín Romo, quien propuso endurecer las políticas hacia los extranjeros, al considerar que apelan a la indignación más que a un debate de fondo.

Pablo Caruso: Malvinas, fútbol y la ley de tierras

El conductor Pablo Caruso centró su análisis en el impacto que tuvo la bandera desplegada por la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y cómo ese gesto, sostuvo, trascendió el plano deportivo.

Caruso recordó que distintas organizaciones vienen impulsando desde hace meses una campaña contra la extranjerización de tierras y afirmó que el clima generado durante el Mundial ayudó a instalar nuevamente ese debate en la agenda pública.

Durante el programa se repasaron las intervenciones del integrante del Observatorio de la Tierra, Pablo Olkín, quien advirtió que en la Argentina existen 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie que comparó con el territorio de Inglaterra.

El conductor también cuestionó el proyecto oficial para modificar la Ley de Tierras y sostuvo que el debate involucra cuestiones de soberanía nacional.

Además, destacó que varios equipos del fútbol argentino reprodujeron el gesto de la Selección al exhibir la misma bandera en sus festejos, entre ellos Ferro, Tigre, Argentinos Juniors, Sarmiento y Belgrano, interpretándolo como una señal de respaldo a la reivindicación sobre las Islas Malvinas.

Caruso también mencionó la polémica generada tras el partido entre Los Pumas e Inglaterra, luego de que un exjugador británico reclamara sanciones porque el seleccionado argentino utilizó una camiseta inspirada en la que vistió la Selección campeona del Mundial de 1986.

Como ejemplo de la repercusión social del debate, mostró además el caso de un comercio de Berazategui que comenzó a estampar gratuitamente el mapa de las Islas Malvinas en camisetas de la Selección.

Guido Bambini: el pedido de millonarios británicos para pagar más impuestos

En el último tramo del programa, el panelista Guido Bambini abordó otro tema internacional: la carta firmada por 120 millonarios británicos que solicitaron al nuevo primer ministro del Reino Unido un aumento de impuestos para los grandes patrimonios.

Según explicó, la iniciativa propone aplicar un tributo del 2% sobre fortunas superiores a 10 millones de libras y sostiene que los sectores de mayores ingresos pueden realizar un aporte adicional para fortalecer la inversión pública.

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Bambini destacó especialmente uno de los argumentos de los firmantes: "Podemos pagarlo", y remarcó que los impulsores de la iniciativa consideran que una mayor inversión estatal también puede beneficiar a la actividad económica privada.

El panelista contrastó esa postura con los planteos de referentes liberales que sostienen que una mayor presión impositiva provoca la salida de capitales hacia otros países. Según señaló, los propios empresarios británicos afirman que esos casos representan una minoría y que la mayoría prefiere seguir invirtiendo en su país.

De esa manera, el programa cerró una edición marcada por el análisis político de la actualidad nacional e internacional, con debates que vincularon comunicación, soberanía, deporte, economía y el impacto de los discursos públicos en la construcción del clima político.

LB