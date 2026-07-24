Exigen explicaciones a Milei por la exploración petrolera de Reino Unido en Malvinas

El diputado nacional Guillermo Michel junto a las diputadas Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho presentaron en la Cámara de Diputados un pedido de informes sobre la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, donde le exigen al Poder Ejecutivo que detalle las medidas que adoptó frente a las recientes actividades de exploración y búsqueda de petróleo impulsadas o autorizadas por el Reino Unido en el área marítima circundante al archipiélago.

La iniciativa solicita información sobre las acciones diplomáticas, judiciales y administrativas llevadas adelante por el Gobierno, así como la estrategia prevista para impedir el avance de actividades unilaterales sobre recursos naturales en la zona en disputa.

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En diálogo con PERFIL, Michel aseguró que la presentación responde a una preocupación por la falta de reacción oficial frente al avance británico en el Atlántico Sur. "Esto tiene que ver con una constante por parte del Gobierno de no cumplir con el mandato constitucional de que primero la Argentina, primero el trabajo argentino, primero la industria argentina y primero el territorio argentino", sostuvo.

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El diputado nacional del Frente Renovador, que integra el bloque Unión por la Patria, recordó que semanas atrás ya había impulsado un pedido de informes por el paso de un patrullero británico por aguas bajo jurisdicción argentina, aunque afirmó que el Ejecutivo nunca respondió. En esta oportunidad, explicó, decidió ampliar el reclamo para incluir la explotación de hidrocarburos y de recursos pesqueros alrededor de las islas.

"Ayer volvimos a hacer un pedido de informes, un poco más profundo, vinculado justamente al tema de la extracción ilegal de petróleo por parte del Reino Unido y de empresas que el Reino Unido estaría autorizando", afirmó.

Qué reclama el proyecto

El proyecto solicita que el Gobierno informe si tomó conocimiento de las nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas autorizadas por el Reino Unido, y qué medidas adoptó frente a esa situación. También pide precisiones sobre las actuaciones de la Cancillería, las eventuales protestas diplomáticas y las acciones impulsadas ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Además, requiere que el Poder Ejecutivo detalle si prevé iniciar acciones contra las empresas involucradas y cuál es la estrategia oficial para impedir el avance de la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

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En los fundamentos, la iniciativa sostiene que las actividades impulsadas por el Reino Unido constituyen una acción unilateral sobre un territorio cuya soberanía permanece en disputa y advierte que la explotación de recursos naturales sin autorización argentina vulnera el derecho internacional, afecta los derechos soberanos del país y compromete recursos estratégicos.

Michel insistió en que considera ilegítimas esas actividades porque "las Malvinas son argentinas" y advirtió que el impacto no se limita a la explotación petrolera.

"La pérdida de recursos que está teniendo la Argentina, vinculados a la pesca, producto de autorizaciones ilegales que está dando el Reino Unido, es alarmante", concluyó.

RG/MSS