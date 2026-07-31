Un día después del fuerte impacto generado por su mensaje en cadena nacional, el presidente Javier Milei concedió una entrevista exclusiva a la periodista Mariana Brey en el programa A la Barbarossa, donde cargó con dureza contra la oposición: "A pesar de todo el daño que causó la oposición, no es solo lo que hizo en el Congreso. Es también lo que hizo en la calle. Y lo que hizo también en el mercado con la anuencia de medios de comunicación, con opinadores, con empresas". Y agregó: "Hay una parte del status quo que la decadencia argentina los hace ricos y eso no quieren cambiar".

Con cifras en mano, afirmó haber cumplido cada promesa de campaña: "Cuando hice la campaña para presidente, fui con una motosierra y dije que iba a bajar el gasto público. De hecho, bajé el gasto público en términos reales en un 30 por ciento (...) Hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI en seis meses". Sobre lo impositivo y social, sumó: "Bajamos cerca de 20 impuestos y le devolvimos a los argentinos tres puntos del PBI, lo que implicó devolverles 100 mil millones de dólares. Sacamos 14 millones de argentinos de la pobreza. Además, la indigencia del 20 por ciento cayó al seis por ciento. Y la pobreza infantil, del 70 al 42 por ciento".

Rechazó que Estados Unidos haya sido clave para la estabilidad económica

Milei salió al cruce de quienes sostienen que el respaldo estadounidense fue determinante para su programa económico: "Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares". Y disparó: "Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: 'No, a ustedes los salvó Estados Unidos'. De los 70 mil millones de dólares, Estados Unidos aportó 2.500. O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5%". Insistió: "Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. O sea, parece una cargada".

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Defendió su pronóstico de inflación

Ante las críticas por no haber cumplido su promesa de inflación cero a mitad de año, explicó: "La política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Nosotros pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad del 24, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central". Y aclaró: "Si vos mirás la inflación mayorista, hubo meses que tuvo deflación, que es la que yo siempre usé". Sobre los medios, fue tajante: "Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa".

Sobre la corrida financiera, remarcó: "¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente del cincuenta por ciento de las reservas? Jamás en la historia. Nosotros resistimos una corrida de cuarenta y un mil millones de dólares".



Respaldo a Adorni y presunción de inocencia

Sobre la situación de Manuel Adorni, fue contundente: "Para mí, Adorni es honesto". Consideró desproporcionada la polémica: "Me parece la desproporción que hubo en todo el tramo solo por el hecho de que tocó el ego de los periodistas". Y sobre la frase del vocero de que los periodistas eran "solo periodistas", comparó: "Si a mí me dijeras: 'Vos sos solo economista', yo me siento orgulloso. Yo estoy orgulloso de ser economista". Cerró: "Creo que es inocente y las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario".

Elogios a la Selección y a Messi

Consultado por el Mundial, destacó: "Argentina, de los últimos cuatro mundiales, llegó a tres finales. Hay 195 países participando, llegan dos a la final. No es para cualquiera". Y sobre Messi, fue efusivo: "Es imposible que exista un jugador de fútbol como Messi. Bueno, existe, existe, que es Messi. Todos los jugadores, los supercracks de elite están dos desvíos por encima de la media. Él está seis desvíos. No es humano".

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