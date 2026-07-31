En una visita oficial que no ocurría desde 2004, un presidente de la República de Corea volvió a ingresar a la Casa Rosada. Acompañado por una agenda enfocada en incrementar el intercambio comercial, promover nuevas inversiones y avanzar en proyectos vinculados a sectores estratégicos para la Argentina, Lee Jae-myung fue recibido por Javier Milei en Balcarce 50 durante su gira por Sudamérica, que incluyó visitas a Brasil y Chile.

Su encuentro comenzó a las 11 y contó con la participación de los cancilleres de Argentina y Corea del Sur, además de representantes de ambos gobiernos. Uno de los principales puntos de interés entre ambos países es la cooperación en recursos naturales estratégicos. Corea del Sur busca fortalecer su acceso a minerales críticos, mientras que la Argentina intenta atraer inversiones para desarrollar sectores vinculados al litio, la energía y la tecnología.

Antes del encuentro presidencial, Luis Caputo, junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Energía y Minería, Daniel González, mantuvieron un encuentro clave con el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Jung-kwan Kim, y su comitiva.

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Luis Caputo, junto a funcionarios argentinos y autoridades de Corea del Sur

En su gira regional, Lee Jae-myung también expresó el interés de Corea del Sur en avanzar en un eventual acuerdo de libre comercio con el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Javier Milei recibió al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en Casa Rosada

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En la reunión, ambos presidentes buscaron identificar nuevas áreas de cooperación que incluyen energía, ciencia, tecnología, cultura y sector aeroespacial. Hizo referencia al proyecto de desarrollo de litio "Sal de Oro", impulsado por empresas de Corea del Sur en la Argentina, y expresó su expectativa de que la cumbre permita que la cooperación bilateral dé “frutos tan valiosos y brillantes como el oro”.

Sin embargo, antes de su llegada a Buenos Aires, Lee Jae-myung destacó a través de su cuenta de X el potencial de la relación bilateral: “Partimos hacia la Argentina, un país lleno de la pasión del tango y del amor por el fútbol”, escribió.

Además, Lee había señalado que el objetivo del encuentro era “reafirmar el enorme potencial que comparten nuestros dos países y convertirlo en resultados concretos que puedan ser percibidos por nuestros ciudadanos y nuestras empresas”.

Quirno recibió a Lee Jae-myung

El presidente de Corea del Sur fue recibido por el canciller argentino, quien remarcó la importancia de fortalecer la relación bilateral: "Junto al presidente, encabezarán una nutrida agenda de trabajo en lo que representa una oportunidad histórica con una de las economías más dinámicas del mundo para ampliar el comercio, las inversiones y los proyectos conjuntos".

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