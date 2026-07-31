Federico González: “Está bien decirle no a la maquinita de fabricar dinero”

El analista político, Federico González, analizó para Canal E el anuncio del presidente Javier Milei sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que, aunque comparte el objetivo de limitar la emisión monetaria, considera que el Gobierno incurre en "excesos" y lleva las soluciones a un extremo.

Sobre el proyecto presentado por el Gobierno, Federico González afirmó: "Yo lo primero que diría es que hay una parte sustantiva donde me parece que está bien la medida. Hablamos de decirlo simplificadamente, no a la maquinita de fabricar dinero". En ese sentido, agregó: "Yo creo que eso lo entendemos todos, es casi de sentido común, no se puede fabricar riqueza de la nada".

Dudas sobre si la reforma del Banco Central podría enfrentar una crisis económica

Sin embargo, cuestionó la rigidez de la iniciativa: "Me parece que se va a las revoluciones". Asimismo, explicó que, "está bien, a veces esa es la excusa para no resolver el problema, pero en la realidad suele haber contingencia". Entre los escenarios mencionó: "¿Qué pasa si hay una pandemia? ¿Qué pasa si hay una sequía? ¿Qué pasa si hay una corrida bancaria, si hay una crisis como la del 2008?".

González también remarcó que el Banco Central no debería limitarse únicamente al combate contra la inflación: "El Banco Central tiene una misión fundamental que es cuidar el valor de la moneda, pero no es la única, tiene otras funciones".

Respecto del proyecto, advirtió que aún resta conocer los detalles: "Hay que ver con la letra chica". A su vez, cuestionó el mecanismo previsto para la conducción del organismo: "Es como si dijera, bueno, yo la pongo el arquero, pero después nadie lo va a poder sacar".

En qué quedó la batalla ideológica de Milei con Lula

Con respecto a la escalada verbal entre Javier Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el entrevistado planteó: "Milei imagina perseguidores por todos lados".

Además, sostuvo que, "todos los enemigos son los que no piensan como él" y calificó como "un exabrupto, un exceso, innecesario" la confrontación con Brasil. Sobre la misma línea, advirtió: "Crea una crisis diplomática con nuestros principales socios estratégicos".