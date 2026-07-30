"¿Milei se está preparando para una derrota?": la advertencia de Jorge Carrera sobre la reforma del Banco Central en "QR!"

El exvicepresidente del Banco Central Jorge Carrera analizó en "QR!", el programa de Canal E conducido por Pablo Caruso, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica impulsado por el gobierno de Javier Milei. Durante la entrevista, cuestionó el enfoque oficial sobre la emisión monetaria, advirtió sobre el rol del endeudamiento en las crisis económicas y lanzó una hipótesis política: "Puede ser que Milei se esté preparando para una derrota en la elección".

El economista sostuvo que el debate impulsado por el oficialismo pone el foco exclusivamente en la emisión monetaria, pero deja de lado el impacto que tuvieron los procesos de endeudamiento de distintos gobiernos argentinos.

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"En todo el discurso nunca se habla de que el Congreso controle las formas de endeudamiento", señaló. En ese sentido, mencionó como ejemplos la deuda tomada durante la última dictadura militar, las gestiones de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, y afirmó que esos procesos generaron consecuencias "iguales o peores" que la emisión monetaria.

La crítica al proyecto de reforma del Banco Central

Carrera explicó que el proyecto busca impedir que el Tesoro se financie con el Banco Central, aunque remarcó que existen otras fuentes de endeudamiento que también deberían ser objeto de control.

Según planteó, limitar únicamente el financiamiento monetario deja fuera del debate la deuda con organismos públicos como el Banco Nación o la ANSES, con acreedores privados y con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Además, sostuvo que muchas crisis atribuidas a la emisión monetaria fueron, en realidad, la etapa final de procesos de fuerte endeudamiento que terminaron con devaluaciones y obligaron al Banco Central a intervenir para sostener el funcionamiento de la economía.

Metas de inflación e independencia del Banco Central

Consultado por Caruso sobre el régimen de metas de inflación y la independencia del Banco Central, Carrera consideró que ese esquema evolucionó con el tiempo y que resulta positivo que la autoridad monetaria comunique cuáles son sus objetivos en materia inflacionaria.

Como ejemplo, mencionó el caso de Brasil, donde aseguró que el Banco Central mantiene independencia mientras convive con gobiernos de distintos signos políticos y desarrolla políticas innovadoras, como el sistema de pagos instantáneos PIX.

A su entender, la independencia de la entidad no impide que exista control político ni debate público sobre sus decisiones.

La hipótesis sobre Milei y las elecciones

Sobre el final de la entrevista, Carrera dejó una reflexión que motivó un análisis posterior de Pablo Caruso. El economista deslizó que la reforma podría interpretarse como un intento de dejar establecidas determinadas reglas económicas incluso ante un eventual cambio de gobierno.

El conductor retomó esa idea y resumió la hipótesis: "Milei está dando un mensaje de: 'Si yo pierdo, acá queda la garantía de que se siga haciendo lo que yo quiero'".

Caruso también reflexionó sobre los límites de la polarización política y sostuvo que, si bien puede servir para alcanzar el poder, dificulta la construcción de consensos duraderos para implementar políticas de largo plazo. Según planteó, ese debate excede la discusión sobre el Banco Central y alcanza al conjunto de las políticas estratégicas del país.

LB