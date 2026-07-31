Encuesta: el DNU sobre extranjeros opacó la reforma del Banco Central

La cadena nacional con la que Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no logró convertirse en el principal tema de conversación en las redes sociales. Según un informe elaborado por Monitor Digital, el mensaje presidencial registró el menor nivel de repercusión digital desde el inicio de su gestión y terminó opacado por otro anuncio realizado por el propio Gobierno: el DNU que endurece las restricciones para el ingreso al país de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina.

El estudio sostiene que el Ejecutivo buscó presentar la reforma del Banco Central como uno de los anuncios institucionales más importantes de la administración libertaria, pero la discusión pública tomó otro rumbo. En lugar de centrarse en la independencia de la autoridad monetaria y la prohibición del financiamiento del Tesoro mediante emisión, el debate en redes estuvo dominado por el decreto migratorio.

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De acuerdo con el relevamiento, durante el 30 de julio se contabilizaron apenas 58.900 menciones sobre Javier Milei en redes sociales argentinas, el registro más bajo desde diciembre de 2023. La cifra representa una caída del 40,9% respecto de la cadena nacional del 9 de julio, que había generado 99.600 menciones, y un descenso del 79,5% frente al discurso del 27 de marzo de este año, que había alcanzado las 287.500.

Monitor Digital señala que la baja no implica que la cadena haya pasado inadvertida, sino que perdió capacidad para convertirse en el acontecimiento dominante de la jornada. A su vez, advierte que el Gobierno terminó compitiendo contra uno de sus propios anuncios al difundir, pocas horas antes, un decreto con un elevado potencial de controversia.

El informe sostiene que la conversación digital se organizó principalmente alrededor de términos como “decreto”, “extranjeros”, “odio”, “mensaje”, “ingreso”, “Estado” y “ley”. En cambio, palabras vinculadas directamente con el anuncio económico, como “Banco Central”, “reforma” y “proyecto”, quedaron relegadas a un segundo plano dentro de la discusión pública.

Según los analistas, esto demuestra que la medida migratoria terminó desplazando el eje que la Casa Rosada pretendía instalar con la cadena nacional.

El estudio también evaluó el clima de la conversación en redes sociales. El indicador NSR alcanzó -62 puntos, una calificación correspondiente a la categoría de sentimiento “muy malo”, reflejando un escenario dominado por expresiones negativas.

Entre las palabras más repetidas aparecieron “odio”, “insulten”, “violencia”, “inciten”, “prohibirle” y “agravien”. Aunque parte de ese vocabulario surge del propio contenido del decreto, Monitor Digital considera que revela el marco bajo el cual fue procesado el mensaje presidencial.

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En ese contexto, la consultora concluye que la cadena nacional no fue interpretada principalmente como una discusión sobre política monetaria o estabilidad económica, sino que quedó atravesada por el debate en torno a las restricciones migratorias y la denominada “campaña antiargentina” denunciada por el Gobierno.

El informe también analiza la evolución histórica del impacto de las cadenas nacionales de Milei. La primera transmisión, realizada el 20 de diciembre de 2023, alcanzó 291.000 menciones, el máximo de toda la serie. El discurso del 1° de marzo de 2024 también mantuvo un nivel elevado, con 247.400 menciones.

Tras un período de descenso durante 2024 y 2025, marzo de 2026 mostró una recuperación excepcional gracias a dos acontecimientos políticos de alto impacto. La cadena del 1° de marzo generó 277.500 menciones, mientras que la del 27 de marzo, vinculada al fallo favorable para Argentina en el juicio por YPF, llegó a 287.500, casi igualando el récord del inicio de la gestión.

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Sin embargo, esa recuperación no logró consolidarse. El volumen volvió a caer hasta las 99.600 menciones del 9 de julio y descendió nuevamente hasta las 58.900 registradas durante la presentación de la reforma del Banco Central.

Para Monitor Digital, la secuencia demuestra que Milei todavía puede generar fuertes picos de atención cuando el contexto político acompaña, pero ya no alcanza con una cadena nacional para dominar automáticamente la conversación pública.

Como conclusión, el estudio sostiene que la estrategia comunicacional terminó jugando en contra del propio Gobierno. La coincidencia entre el anuncio de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el decreto sobre extranjeros provocó que la conversación digital priorizara el tema de mayor conflictividad política.

“Milei quiso hablar del Banco Central, pero las redes hablaron de extranjeros”, resume el informe, que considera que una cadena nacional pensada para instalar uno de los principales proyectos económicos del oficialismo terminó registrando el nivel de atención digital más bajo de toda la presidencia.

CS/fl