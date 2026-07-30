La interna UCR volvió a la política: Vaca Narvaja avaló el nuevo cronograma y fijó límites a la intervención judicial

La Justicia Electoral dio por cumplidas las adecuaciones exigidas al cronograma interno del radicalismo cordobés que preside Marcos Ferrer, socio político de Rodrigo de Loredo, y dejó nuevamente encaminado el proceso para renovar las autoridades partidarias el domingo 20 de septiembre en las urnas. Además, rechazó el planteo de Dante Rossi para que se reconociera judicialmente el núcleo "Pensando Córdoba" y le recordó que ese trámite debe resolverse primero dentro del partido.

Con la fecha de la elección preservada y los nuevos plazos ya en marcha, la pulseada por el control de la UCR vuelve al terreno político, aunque el núcleo de poder referenciado en De Loredo conserve la mayoría, donde se juega mucho más que una conducción partidaria: el liderazgo opositor y el armado electoral hacia 2027.

La resolución del juez federal con competencia electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja terminó de ordenar este jueves el escenario interno de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Tras haber suspendido la semana pasada el cronograma original por considerar que no respetaba los plazos previstos en la Carta Orgánica, el magistrado tuvo por cumplidas las adecuaciones realizadas por el Comité Provincia y dio por incorporado el nuevo calendario electoral presentado por la cúpula partidaria.

La decisión implica, en los hechos, que la readecuación aprobada el martes por el Comité Provincia supera el escollo judicial sin alterar la principal definición política del oficialismo partidario: la elección para renovar las autoridades de la UCR con tonada se celebrará el próximo 20 de septiembre.

Bornoroni y Luis Juez con Santilli: ¿La foto de los candidatos libertarios cordobeses para el 2027?

Con el nuevo esquema, el 10 de agosto quedó establecido como fecha límite para solicitar el reconocimiento de núcleos internos; el 13 de agosto vencerá el plazo para registrar alianzas entre núcleos y el 18 de agosto será el turno de la oficialización de listas. Con lo cual, se modificaron los tiempos del proceso, pero no el objetivo político que el deloredismo buscó preservar desde el comienzo: llegar a las urnas en la fecha originalmente convocada.

La Justicia se corre de la interna

La otra definición de peso de la resolución apunta al planteo presentado por el alfonsinista anti-Milei Dante Rossi, integrante de la denominada Tercera Vía radical, quien había solicitado que la Justicia reconociera a su nuevo núcleo interno Pensando Córdoba.

Vaca Narvaja rechazó esa pretensión y marcó un límite institucional sobre el rol de la Justicia Electoral. Sostuvo que no corresponde impugnar en sede judicial el informe elaborado por la Secretaría Electoral partidaria porque se trata de una cuestión que pertenece a la "vida interna partidaria".

Con esa definición, el magistrado devuelve la discusión al ámbito del partido y deja en claro que el reconocimiento de los núcleos debe resolverse, en primera instancia, por los órganos internos de la UCR y no por la Justicia.

Sin embargo, la resolución tampoco clausura las aspiraciones del espacio de Rossi. Por el contrario, le recuerda que el nuevo cronograma fija el 10 de agosto como plazo para solicitar el reconocimiento ante el Comité Central de la Provincia, por lo que considera prematuro intervenir judicialmente y rechaza, por ahora, el pedido de reconocimiento.

Una advertencia con antecedente

El dictamen del juez también contiene un mensaje dirigido específicamente a Rossi. Vaca Narvaja recordó que un planteo similar presentado en 2025 fue rechazado tanto por el Juzgado Federal como por la Cámara Nacional Electoral, decisión que quedó firme.

En ese sentido, el magistrado le advirtió que cualquier nuevo pedido deberá acreditar el cumplimiento integral de los requisitos previstos por la Carta Orgánica, entre ellos reunir la adhesión de al menos el 3% de los afiliados de la provincia, distribuidos en la mitad más uno de los departamentos cordobeses.

Esto también marca el pulso de lo que viene en cuanto a la lupa jurídica que se aplicará al momento de analizar el cumplimiento a rajatabla de los plazos y de la documentación correspondiente a presentar en el proceso.

¿Peligra la primera vuelta? La candidatura opositora que podría empujar a Milei al balotaje

La pulseada vuelve a la política

La resolución deja un saldo político favorable para la conducción provincial del radicalismo. El oficialismo encabezado por Ferrer logró regularizar el proceso electoral, mantener intacta la fecha de la interna y encauzar nuevamente el calendario luego del traspié judicial de la semana pasada y del revés en el Congreso partidario, cuando la oposición interna bloqueó la intención de prorrogar los actuales mandatos.

Pero el fallo también evita cerrar la competencia. Al no intervenir en el reconocimiento de los núcleos internos y remitir esa discusión al partido, la Justicia obliga ahora a todos los sectores a disputar la interna bajo las reglas de la Carta Orgánica y dentro de los nuevos plazos fijados.

En ese escenario, la Tercera Vía de Luis Quiroga, Rossi, Juan Jure y Carlos Briner mantiene firme su propósito de competir, aunque deberá demostrar capacidad política y organizativa para reunir los avales, cumplir los requisitos estatutarios y formalizar su participación conforme avancen los plazos.

El alineamiento de poder de De Loredo y sus aliados se adelantaron a la interna y pusieron en cancha a jugar al legislador Matías "el Ruso" Gvozdenovich. La figura del jefe de la bancada radical en la Unicameral y exintendente de Arias reúne los avales y el apoyo de Generación X (alianza deloredista) para disputar la interna del 20-S por la conducción partidaria.

La disputa, así, deja de estar centrada en los tribunales y vuelve a instalarse donde el radicalismo deberá resolver su futuro: en la arena política, aunque "con el diablo (el PJ) metiendo la cola", sostienen los deloredistas. Y no se trata solamente de elegir autoridades partidarias. Detrás de esta interna se define quién administrará la conducción de la UCR durante el próximo año electoral, cuando adquiera peso específico el poder de la lapicera para negociar alianzas y candidaturas, la estrategia frente al fenómeno Milei y la arquitectura opositora con la que el radicalismo buscará llegar competitivo a las elecciones provinciales de 2027.