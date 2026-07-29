El abogado laboralista Ramiro Cherñetz fue designado como el nuevo funcionario al frente de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, el organismo estatal encargado de la supervisión y control de los sindicatos. La decisión generó molestias en la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), desde donde interpretaron el nombramiento como una "provocación".

El descontento gremial tiene que ver con que elnuevo funcionario desarrolló toda su trayectoria profesional en el ámbito privado vinculado al derecho laboral empresario. En su carrera se dedicó a asesorar compañías y áreas de recursos humanos.

Según señaló Clarín, fuentes oficiales indicaron que la designación firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, será oficializada en breve a través del Boletín Oficial, aunque el letrado ya habría comenzado a interiorizarse en su nuevo rol en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.

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"Es una provocación con una orientación antisindical. Observamos que prevalece lo ideológico por sobre la responsabilidad de garantizar una institucionalidad seria y transparente en la relación con las organizaciones sindicales", expresaron desde la conducción de la central gremial a Clarín.

El nombramiento se realiza en medio de la tensión entre la CGT y el Gobierno de Javier Milei por la reforma laboral y los conflictos vinculados a la reforma laboral y los cambios que impactan directamente en los sindicatos. En paralelo, se suma el hecho de que la Secretaría de Trabajo mantiene abiertos algunos expedientes sensibles de autoridades gremiales.

La demora en la certificación de autoridades por parte del organismo se volvió uno de los principales inconvenientes entre la administración libertaria y la dirigencia sindical, dado que la Dirección ahora a cargo de Cherñetz concentra decisiones delicadas como la certificación de autoridades, intervención en conflictos de representación, supervisión de elecciones internas y trámites de personerías gremiales.

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El caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) es uno de los casos de mayor conflicto, dado que la intervención judicial del gremio desplazó a Abel Furlán y presentó una nueva disputa en torno a la representación del gremio y la negociación paritaria en paralelo al proceso judicial. En este caso, la Secretaría de Trabajo quedó involucrada por las decisiones adoptadas sobre el reconocimiento de los representantes habilitados a negociar con las cámaras empresarias.

En el caso del sindicato de gastronómicos se presenta otro expediente de disputa luego de que la Secretaría rechazó certificar las autoridades que surgieron del proceso electoral llevado adelante por Luis Barrionuevo, lo que provocó una controversia judicial y aún mantiene en suspenso el reconocimiento formal de la conducción del sindicato.

Quién es Ramiro Cherñetz

Ramiro Cherñetz nuevo funcionario al frente de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, es un abogado que desarrolló toda su trayectoria profesional en el ámbito privado vinculado al derecho laboral empresario. En su carrera se dedicó a asesorar compañías y áreas de recursos humanos.

Con su nombramiento se ocupa la vacante que permaneció vacía durante más de un año, luego de que Claudio Acuña fuera desplazado tras una fuerte interna en el Ministerio dirigido por Pettovello.

AS.