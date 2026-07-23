FAdeA: tras cobrar el sueldo en cuotas, el sindicato advirtió que "no puede haber un técnico trabajando con tanta incertidumbre"

Aunque este martes los trabajadores de FADEA terminaron de cobrar los salarios correspondientes a junio, el conflicto está lejos de resolverse. Los empleados mantienen el estado de asamblea permanente mientras esperan una reunión con el nuevo presidente de la empresa, Óscar López, para conocer cómo se garantizará el pago de los próximos haberes y cuál será el futuro de la fábrica.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el secretario general del Sindicato de Aeronáuticos de FAdeA, Marcelo Bertorello, aseguró que el principal reclamo apunta a obtener certezas sobre la situación financiera y operativa de la empresa.

"Queremos saber si realmente van a hacer las cosas de manera prolija para que este mes podamos cobrar sin ningún sobresalto", sostuvo.

Reclaman explicaciones por el pago de salarios en cuotas

Bertorello explicó que durante las últimas semanas recibieron distintas versiones sobre los motivos que provocaron el atraso salarial. "Según a quién le preguntáramos, si era el presidente o alguien de la conducción, nos daban explicaciones diferentes".

"Hay problemas entre el Ministerio de Defensa y la Oficina de Transformación del Estado. Ahí estaría el inconveniente, en una relación de poderes entre esos dos organismos", indicó.

Por ese motivo, el sindicato solicitó una audiencia con el nuevo titular de FAdeA. "Vamos a pedir que nos explique cómo solucionó este problema y cómo piensa resolverlo de acá en adelante", señaló.

Alertan por la paralización de contratos con la Fuerza Aérea

Además del conflicto salarial, los trabajadores advirtieron por la falta de contratos vinculados al mantenimiento y fabricación de aeronaves militares. Según Bertorello, el problema afecta a programas históricos como el C-130 Hércules, el Pampa y el Pucará.

"Hace tres años que los contratos troncales para el mantenimiento y la fabricación de estos aviones no se vienen dando", aseguró.

El dirigente aclaró que el programa internacional del KC-390, desarrollado junto a Embraer, continúa ejecutándose normalmente, pero advirtió que la situación es distinta con las aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina.

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"El gran problema es con los contratos que nos habilitan para realizar el mantenimiento o la fabricación de los aviones de nuestra Fuerza Aérea. Eso está parado", afirmó.

"Me enteré ayer de que el único avión Hércules C-130 que está volando tuvo por segunda vez en el año un problema con su tren de aterrizaje". Y agregó: "Es un tema que no solo perjudica a FAdeA como fábrica, sino a toda la Argentina".

Más de 650 trabajadores esperan definiciones

Actualmente, el conflicto involucra a 655 trabajadores, que continúan realizando asambleas mientras esperan una respuesta de las autoridades.

El sindicalista explicó que el nuevo presidente de la empresa asumió hace apenas dos semanas y que buscan conocer cuál será su plan de gestión. "Nos preocupa saber qué opina sobre los proyectos que pueden realizarse por fuera del Estado. Eso nos permitiría salir del pozo y no depender totalmente de los contratos con la Fuerza Aérea".