"Vamos a bajar un piso por cada década de decadencia": comenzó la demolición del ex Aciso en Río Ceballos

Después de permanecer casi medio siglo inconcluso, el edificio conocido como el ex Aciso comenzó a ser demolido en Río Ceballos. La estructura, cuya construcción se inició en 1976 y quedó paralizada un año después, era uno de los íconos más representativos del abandono urbano en la ciudad y, según el municipio, también representaba un riesgo para la seguridad.

El intendente Ezequiel Lemos confirmó que la demolición ya está en marcha y destacó que la intervención marcará un antes y un después para el casco céntrico. "Este edificio comenzó a construirse en 1976, se paralizó en 1977 y desde entonces quedó absolutamente abandonado. Con el paso del tiempo se transformó en un símbolo de abandono, de desidia y de involución", afirmó.

Un riesgo que obligó a intervenir

Lemos explicó que durante los últimos años crecieron las preocupaciones por el estado de la estructura y recordó que en noviembre pasado el municipio debió realizar una intervención de emergencia. "Tuvimos que actuar sobre un tabique lateral por peligro de derrumbe. Recibimos numerosas notas de vecinos, comerciantes y frentistas porque el riesgo era inminente", señaló.

Además del deterioro, el edificio fue construido bajo normas que hoy ya no están vigentes, lo que reforzó la decisión de avanzar con la demolición. "Era el único edificio de estas características en la ciudad y para los rioceballenses representaba la falta de planificación y el abandono", sostuvo.

"Un piso por cada década de decadencia"

La demolición fue diseñada para minimizar el impacto sobre el entorno y se realizará de manera progresiva. "Vamos a bajar un piso por cada década de decadencia. Son casi 50 años con este edificio abandonado, por eso vamos a demoler cinco pisos", explicó el jefe comunal.

El operativo se desarrolla con cuadrillas que trabajan manualmente, supervisión permanente de un ingeniero en seguridad e higiene y estructuras de protección para evitar riesgos. "Es una demolición absolutamente cuidada. No afecta la circulación vehicular ni el tránsito peatonal. Ya comenzaron a derribarse los primeros tabiques".

Para el intendente, la obra trasciende la cuestión estructural y tiene un fuerte valor simbólico para la ciudad. "No solo estamos resolviendo un problema de seguridad. También estamos derribando un símbolo de involución y devolviéndole protagonismo a las Sierras Chicas y a la naturaleza", expresó.

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Y agregó: "Es un dolor de ojos para todos nosotros tener este edificio ahí. Con esta obra buscamos reivindicar nuestra historia, ordenar el crecimiento y cuidar lo que somos".

Según explicó, la demolición forma parte de una estrategia más amplia que incluye la elaboración de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano para planificar el desarrollo de Río Ceballos durante las próximas décadas.

"Queremos ordenar el crecimiento de la ciudad para los próximos 20, 30 y 40 años", afirmó.

Cómo será el nuevo rooftop sustentable

Una vez finalizada la demolición de los cinco pisos superiores, el municipio avanzará con la reconversión del espacio. El proyecto contempla la construcción de una terraza tipo rooftop, con acceso mediante una escalera externa y pensada como un espacio público para vecinos y visitantes.

"El objetivo es terminar una terraza tipo rooftop, sustentable y de uso común para todos los ciudadanos", adelantó Lemos.

La iniciativa estará acompañada por la creación de un parque lineal sobre el pasaje Santa Cecilia, con el objetivo de integrar el nuevo espacio verde al centro de la ciudad y recuperar un sector que durante décadas estuvo marcado por una obra inconclusa.