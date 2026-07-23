Con 40 mil personas previstas, Belgrano pondrá a prueba el estacionamiento medido en un partido de fútbol

El debut de Belgrano en el Torneo Clausura 2026 marcará también la primera prueba a gran escala del nuevo sistema de estacionamiento medido en los alrededores del estadio Julio César Villagra. Con la eliminación de los naranjitas, los constatadores urbanos serán los encargados de controlar los vehículos durante el operativo previsto para este jueves, al cual se espera que asistan 40 mil personas.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, Walter Moreno, integrante de la cooperativa El Progreso, explicó que la entidad tendrá asignadas distintas calles ubicadas entre siete y ocho cuadras alrededor del estadio, aunque la cooperativa responsable del operativo del evento será CVA. "Los usuarios pueden estacionar en nuestro sector también porque la calle está permitida y tienen los carteles de estacionamiento permitido", señaló.

Moreno explicó que el trabajo durante el partido no tendrá grandes diferencias respecto de los operativos habituales. “No va a influir mucho lo que venimos haciendo diariamente y lo que se viene haciendo en los eventos de baile. Hoy se hará de la misma manera en el tema del deporte”, indicó.

El funcionamiento será el mismo que el del estacionamiento medido habitual. Una vez estacionado, el conductor deberá ingresar a la aplicación o escanear el código QR correspondiente, iniciar el servicio, seleccionar la cantidad de horas y finalizarlo cuando retire el vehículo.

"Cuando el usuario llega a destino en la calle o cuadra que quiere estacionar pone 'Inicio' o 'Finalizar', marca la cantidad de horas que va a estar y es tal cual se hace en cualquier momento del día", explicó Moreno.

Cuánto costará estacionar

Por tratarse de un evento masivo, el valor será de 2.250 pesos por hora, equivalente al 100% del precio de un litro de nafta súper de YPF. En jornadas sin partidos ni eventos especiales, la tarifa corresponde al 60% de ese valor.

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El sistema especial comenzará a regir desde las 17.30, dos horas antes del inicio del encuentro entre Belgrano y su rival, programado para las 19.30. La tarifa diferencial permanecerá vigente hasta aproximadamente las 23.30, dos horas después de la finalización del partido.

Desde la cooperativa señalaron que esperan que el operativo se desarrolle con normalidad y pidieron confianza a los usuarios que concurran al estadio. “Que vaya con la confianza que nosotros venimos haciendo lo del primer día, ser efectivos con los trabajadores uniformados de las cooperativas”, sostuvo Moreno.