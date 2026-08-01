Agosto comenzó con una nueva ola de aumentos: suben el transporte, las tarifas, los alquileres, los colegios y las prepagas

El comienzo de agosto trae consigo una nueva serie de aumentos que impactarán de lleno en el presupuesto de las familias argentinas. Desde este sábado comenzaron a regir incrementos en el transporte público, los peajes, las cuotas de los colegios privados, los alquileres, las tarifas de agua y gas y los planes de medicina prepaga, en una nueva etapa de actualizaciones que, en varios casos, continúan vinculadas a la evolución de la inflación.

Los ajustes abarcan algunos de los principales gastos mensuales de los hogares y se aplican bajo distintos mecanismos definidos por el Gobierno nacional, las administraciones locales y los organismos reguladores.

Uno de los primeros incrementos que comenzó a regir es el del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los colectivos que dependen de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires aumentaron un 3,9%, porcentaje que surge de la inflación de junio, que fue del 1,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) más un adicional de dos puntos porcentuales establecido en el esquema de actualización automática.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Golpe al bolsillo: Uno por uno, todos los aumentos que llegan en agosto

Con esta modificación, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar $853,01, mientras que en las líneas provinciales y municipales del conurbano bonaerense el tramo de entre 0 y 3 kilómetros se elevó a $1.105,48. El subte porteño también aplicó el mismo porcentaje de actualización y el viaje cuesta desde este mes $1.685,26.

El incremento también alcanza a los peajes de las autopistas administradas por la Ciudad de Buenos Aires, que replican el mismo esquema de actualización mensual. En la Autopista Alberti, los automóviles pagan desde ahora $1.488,91 en horario no pico y $1.880,43 durante la hora pico. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas ascienden a $4.701,49 fuera del horario de mayor circulación y a $6.662,77 en los momentos de mayor demanda. En tanto, en la Autopista Illia el costo pasó a ser de $1.958,75 en horario normal y de $2.769,96 durante las horas pico.

La educación privada también comienza el mes con nuevas actualizaciones. En la provincia de Buenos Aires fue autorizado un incremento total del 8,1% para los establecimientos con aporte estatal, aunque será aplicado de manera escalonada: un 5,5% desde agosto y un 2,5% adicional a partir de septiembre.

La inflación de los alimentos se aceleró al 3,4% en julio y queda por encima del dato proyectado para el IPC del mes

La medida alcanza a aproximadamente 1,2 millones de estudiantes que concurren a colegios privados bonaerenses. En el nivel primario, las cuotas de agosto oscilarán entre $37.150 para los establecimientos con subvención estatal del 100% y $167.990 para aquellos que reciben un aporte del 40%. Con el segundo tramo del aumento, previsto para septiembre, esos valores pasarán a ubicarse entre $38.070 y $172.180.

Los alquileres también registrarán nuevos ajustes, aunque el porcentaje dependerá del régimen bajo el cual fue firmado cada contrato. Quienes todavía mantienen contratos celebrados bajo la antigua Ley de Alquileres —es decir, hasta el 17 de octubre de 2023— tendrán una actualización anual del 31,52%, calculada mediante el Índice para Contratos de Locación (ICL).

En cambio, los contratos firmados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, cuando estuvo vigente la Ley 27.737, se actualizarán utilizando la fórmula Casa Propia, lo que implicará una suba cercana al 36%.

Para los acuerdos celebrados desde la derogación de esa normativa ya no existe un índice obligatorio de actualización. En esos casos, los incrementos responden exclusivamente a las condiciones pactadas entre propietarios e inquilinos en el marco del régimen de libertad de contratación establecido por el Gobierno.

La inflación esperada trepó al 35,8% para los próximos 12 meses

Otro de los capítulos importantes de agosto será el de las tarifas de los servicios públicos. En el caso del gas natural, el Gobierno implementó un nuevo mecanismo para actualizar los cuadros tarifarios mediante la Resolución 167/2026.

El sistema denominado Diferencia Diaria Acumulada (DDA) reemplaza al esquema anterior, que concentraba las actualizaciones durante las temporadas de verano e invierno. A partir de ahora, las revisiones se realizarán cada dos meses con el objetivo de distribuir los incrementos a lo largo del año y evitar que coincidan con los períodos de mayor consumo. La modalidad permanecerá vigente durante toda la emergencia energética, que fue prorrogada hasta fines de 2027.

También aumentan las tarifas de agua potable y cloacas que presta AySA en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) rechazó el pedido presentado por la empresa para incorporar un recupero tarifario adicional del 1% mensual desde septiembre. Sin embargo, confirmó que durante agosto el servicio tendrá un incremento efectivo del 3%, manteniendo el tope que rige desde mayo.

La nueva pulseada salarial: los gremios impulsan acuerdos cortos en las paritarias y revisiones antes de diciembre

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 24/2026 del organismo regulador y toma como referencia el Coeficiente de Modificación K correspondiente a julio, fijado en 2206,0871. A partir de septiembre dejará de aplicarse ese piso del 3% y las tarifas volverán a actualizarse de acuerdo con la fórmula establecida originalmente en el esquema aprobado en 2024. Al mismo tiempo, seguirán vigentes los beneficios destinados a los usuarios alcanzados por la Tarifa Social y el descuento del 15% para las zonas comprendidas dentro de los coeficientes zonales más bajos.

La medicina prepaga tampoco quedó al margen de la nueva ronda de incrementos. Las principales empresas del sector ya comunicaron los nuevos valores que aplicarán durante agosto, con aumentos que llegan hasta el 2,1%.

Desde julio de 2025, las compañías están obligadas a informar mensualmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) el valor actualizado de cada uno de sus planes antes de aplicar cualquier modificación.

Entre las empresas que ya confirmaron las subas figuran OSDE, Avalian y Sancor Salud, que incrementarán sus cuotas un 1,9%. Swiss Medical aplicará un ajuste del 1,8%, mientras que Galeno será la firma con el mayor aumento entre las principales prestadoras, con una actualización del 2,1%.

CS / EM