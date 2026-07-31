La inflación de los alimentos se aceleró al 3,4% en julio y queda por encima del dato proyectado para el IPC del mes

Los precios de los alimentos y bebidas volvieron a mostrar una mayor dinámica durante julio, en un contexto de subas sostenidas a lo largo del mes. Un relevamiento de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) detectó que carnes, lácteos y panificados fueron los rubros que más impulsaron el incremento promedio, haciendo que la suba este por encima del promedio general proyectado para el séptimo mes del 2026.

La inflación esperada trepó al 35,8% para los próximos 12 meses

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Alimentos y Bebidas cerró julio alcanzando un alza del 3,4% de promedio mensual

Por otra parte, en la cuarta semana de julio, los precios relevados aumentaron 0,7%, completando así un mes sin ninguna merma. “La inflación semanal cobra algo de impulso luego de variaciones marginales en las dos semanas previas”, resaltaron en el informe de LCG.

Cabe recordar que en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), relevó la variación de precios de junio y detectó que el rubro Alimentos y Bebidas marcó un alza del 1,3%, por lo que el 3,4% detectado por LCG en julio, está por encima del mes pasado. Además, la consultora marcó una aceleración inflacionaria que se ubicó en 2,7% al finalizar el séptimo mes del 2026.

Alimentos y Bebidas marcó un alza del 1,3% en junio, según el INDEC

Panificados, bebidas y lácteos fueron lo que más subieron esta semana

Entre los rubros que aumentaron esta semana, en el top de este listado se encuentra “Productos de panificación, cereales y pastas”, “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” y “Productos lácteos y huevos” que registraron una suba del 2,0% cada uno; le siguen “Comidas listas para llevar” con 0,9%; y por último “Frutas” con incrementos del 0,8%. Todos estos mostraron subas por encima del promedio.

Todos los que subieron, lo hicieron por encima del promedio

En el otro extremo de esta tabla se encuentran los rubros que registraron mermas en los aumentos de esta semana. El principal es “Aceites” con 1,8%; le siguen “Condimentos y otros productos alimenticios” con un 1,7%; “Azúcar, miel, dulces y cacao” con un 0,9%; “Carnes” con 0,7%; y por último “Verduras” con 0,3%.

En el informe del LCG destacaron que “Carnes bajo y revirtió el aumento de la semana previa”. Además, la inflación promedio de las últimas 4 semanas “se explica fundamentalmente por Carnes, Lácteos y Panificados”.

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La medición de precios minoristas según Eco Go

La medición que realiza la consultora EcoGo llegó a la conclusión de que durante la cuarta semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%.

Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,1% mensual, según EcoGo

Por otra parte, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,0% para julio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (0,6%), “la inflación del rubro alimentos es de 1,8%”, destacaron desde la consultora que dirige Marina Dal Poggetto. ​

Además, “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,1% mensual”, resaltaron en el informe de EcoGo, aunque agregaron la salvedad de que “el dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

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Por último, transcurridas las primeras cuatro semanas del mes, la estabilidad en los rubros de mayor volatilidad estacional, sumada a la baja en indumentaria por la liquidación de temporada de invierno, permitió que el índice general cerrara esta semana 0,1 puntos porcentuales por debajo del registro de la semana anterior.

GZ