La inflación esperada trepó al 35,8% para los próximos 12 meses

Las expectativas de inflación subieron en julio, según la encuesta del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (CIF-UTDT). La inflación esperada para los próximos 12 meses se ubicó en 35,8% a nivel nacional, contra 32,1% del sexto mes del 2026, lo que implica una suba de 3,7 puntos. Para el corto plazo, la inflación esperada se ubicó en 3,55% en promedio y 3% de media.

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Vale señalar que la encuesta se realizó entre el 2 y el 16 de julio, sobre 1.000 casos en grandes centros urbanos de todo el país, con un margen de error de +/- 3,5%. El relevamiento es elaborado por Poliarquía para el CIF de la Universidad Torcuato Di Tella.

Alza en julio: 3,55% la inflación esperada para el séptimo mes del año

Para los próximos 30 días, la inflación esperada en julio subió a 3,55% en promedio, desde 3,50% el mes anterior, mientras que la mediana permaneció en 3%.

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La suba de las expectativas a 12 meses se verificó en todas las regiones relevadas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el promedio pasó de 29,8% a 38,8% (+9,0 p.p.), mientras que en el Gran Buenos Aires aumentó de 37,1% a 43,2% (+6,1 p.p.) y en el Interior de 30,5% a 32,3% (+1,8 p.p.).

También hubo diferencias por nivel de ingresos.

- En los hogares de menores ingresos, la inflación esperada promedio disminuyó, pasando de 35,3% a 33,7%. La mediana descendió de 30% a 25%.

- En los hogares de mayores ingresos, la expectativa aumentó de 30,8% a 36,6%. La mediana aumentó de 28% a 30%.

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De esta manera, las expectativas en los hogares de mayores ingresos se ubican por encima de las del segmento de menores ingresos, aunque la brecha se reduce respecto del mes anterior.

Otro punto relevante del trabajo es la dispersión de las respuestas. El percentil 25 se ubicó en 20%, la mediana en 30% y el percentil 75 en 50%, lo que dejó un rango intercuartil de 30 puntos, un aumento de 8 puntos respecto al mes anterior.

Expectativas de inflación del mercado

Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimaron que la inflación de julio se ubicará en 2,0%, manteniéndose igual que la estimación anterior.

La inflación mayorista aumentó 1,1% en junio,según el INDEC

Para los meses siguientes, se proyecta inflación de 1,8% en agosto y septiembre y 1,7% en octubre y noviembre, finalizando el año con 1,8%. La inflación de 2026 cerraría en 30,0%, mientras que la proyección para los próximos 12 meses es de 22,3%.

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