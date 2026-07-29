Nuevo mes, nuevos aumentos. Agosto arranca con nuevas subas que golpean al bolsillo de los argentinos. En total, son seis los aumentos para el mes, entre ellos prepagas, colegios privados y tarifas de servicios públicos.

La caída de la confianza en Milei que muestran las encuestas y preocupa al mercado

De esta manera, muchos de estos rubros seguirán metiéndole presión al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en junio llegó al 1,9%, su nivel más bajo en nueve meses.

Aumenta el transporte público

El boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires subirá 3,9% mensual desde el 1° de agosto. El porcentaje surge de tomar el último dato de inflación publicado por el Indec, que en junio fue de 1,9%, y sumarle dos puntos porcentuales adicionales. Con este ajuste, la tarifa mínima de colectivo en la Ciudad pasará a $852,90, mientras que en el conurbano bonaerense el valor para el tramo de entre 0 y 3 kilómetros llegará a $1.111,19.

Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA subirán 3,9% a partir del 1° de agosto. Las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $852,90.

Entre 3 y 6 kilómetros: $947,71.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,71.

Más de 12 kilómetros: $1.093,77.

Por otra parte, el subte porteño tendrá el mismo incremento de 3,9% y su tarifa quedará en $1.685,26. El boleto con SUBE sin registrar quedará en $2.541,10, mientras que el Premetro tendrá un valor de $567,35. Además, continuarán vigentes las tarifas diferenciales: Tarifa Social: $567 y Boleto estudiantil: $226.

La misma fórmula rige para los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, que también aumentarán 3,9%. En la Autopista Alberti, el valor para autos pasará a $1.488,91 en horario no pico y a $1.880,43 en hora pico. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas quedarán en $4.701,49 fuera de la hora pico y en $6.662,77 durante ese horario. En la Autopista Illia, el valor ascenderá a $1.958,75 en horario regular y a $2.769,96 en hora pico.

La actividad económica subió 0,4% en junio: se espera una “suave tendencia positiva” hacia adelante, según Ferreres

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, las líneas de colectivos numeradas del 200 en adelante presentarán el mismo aumento a partir del 1° de agosto. Las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera, de acuerdo con la información oficializada por el gobierno bonaerense:

Hasta 3 kilómetros: $1.111,19.

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.250,08.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.388,98.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.666,78.

Más de 27 kilómetros: $1.959,58.

Por su parte, las líneas nacionales quedan fuera del ajuste y conservan sus tarifas actuales: boleto mínimo de $742,81, $757,67 con SUBE registrada, $340,95 para beneficiarios de la Tarifa Social y $1.515,33 para quienes viajan con SUBE sin registrar.

Los trenes también sufrirán un aumento. En agosto comenzará a regir un nuevo tramo del aumento de los boletos de tren pautados por el Gobierno Nacional. La suba será de entre el 10,5% y el 11%, según la sección. La actualización mensual impactará en todas las líneas ferroviarias metropolitanas.

Quienes viajan con tarjeta SUBE pasarán a pagar $420, $590 o $730, según el tramo recorrido, mientras que el boleto en efectivo tendrá un valor único de $1.500 para todas las líneas: Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

Las prepagas continúan golpeando el bolsillo de la clase media

Las principales empresas de medicina prepaga confirmaron subas de hasta 2,1% para agosto. Cabe recordar, que desde julio de 2025 las compañías están obligadas a informar mes a mes los valores vigentes de sus planes a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

En esta oportunidad, los aumentos ya comunicados incluyen a firmas como OSDE, Avalian y Sancor Salud, que aplicarán un incremento del 1,9% en el octavo mes del año. En tanto, Swiss Medical trasladará una suba de 1,8%, y Galeno aplicará un aumento del 2,1%. Por el lado de Omint, se aplicará una suba del 2,9%. Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

Alquileres

El valor de los alquileres también sufrirá ajustes en agosto, con dos esquemas diferentes según la fecha de firma del contrato. Los contratos firmados bajo la Ley de Alquileres, es decir hasta el 17 de octubre de 2023, se actualizan según el Índice para Contratos de Locación (ICL), y en agosto tendrán una suba interanual de 31,52%. En tanto, se registrarán actualizaciones del 8,96% para contratos trimestrales, 12,14% para los cuatrimestrales y 16,58% para los semestrales.

Por otra parte, los contratos celebrados bajo la Ley 27.737, entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, ajustan a través de la fórmula de Casa Propia, con un incremento que en este caso rondará el 36%.

Los contratos más recientes rigen por por el criterio de “libertad de contratación”, por lo que los aumentos varían de acuerdo a los convenido entre las partes en cada caso.

Aumentos de hasta 5,5% en los colegios privados de PBA

En la provincia de Buenos Aires, los aranceles de los colegios privados subirán 8,1% de manera escalonada, con un 5,5% en agosto y un 2,5% adicional en septiembre. El ajuste alcanza a cerca de 1,2 millones de alumnos que asisten a establecimientos privados en el territorio bonaerense.

En el nivel primario, los valores de agosto irán de $37.150, para las instituciones con 100% de subsidio estatal, hasta $167.990, en el caso de los colegios con 40% de subsidio. En septiembre, tras el segundo tramo del aumento, esos montos pasarán a un rango de entre $38.070 y $172.180.

La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza, Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior, y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40% y el 100%.

Para la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de agosto aún no fue publicado oficialmente.

Suben el agua y el gas

Las facturas del servicio de agua y cloacas de AySA subirán 3% en agosto, en línea con el esquema de actualización dispuesto por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución 14/2026. Ese tope del 3% mensual rige desde mayo y se extiende hasta agosto inclusive. El Programa de Tarifa Social con descuento del 15% para los sectores vulnerables se mantiene vigente.

En tanto, las facturas de gas también sufrirán aumentos, aunque los nuevos cuadros tarifarios aún no fueron oficializados.

El Gobierno, a través de la Resolución 167/2026 de la Secretaría de Energía, cambió la frecuencia con que se ajustan las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), el componente que traslada a las facturas las variaciones en el precio del gas comprado por las distribuidoras. Hasta ahora ese ajuste se hacía por estación del año; desde agosto pasará a hacerse cada dos meses.

FN