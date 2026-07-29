La actividad económica subió 0,4% en junio: se espera una “suave tendencia positiva” hacia adelante, según Ferreres

La actividad económica registró en junio una mejora del 0,4% con respecto al mes anterior, logrando mantener por segundo mes una cifra positiva en la medición desestacionalizada, de acuerdo con el Indicador General de Actividad (IGA-OJF) elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados.

La actividad económica cayó 0,5% en mayo, según el INDEC

Cabe recordar que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que emite el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), estimó para mayo una baja mensual. De esta manera, el IGA-OJF calcula para el segundo trimestre del año un avance de la actividad de 1,1% al comparar con el primer trimestre del año.

Con respecto al nivel general de actividad, se registró una suba de 1,9% interanual en junio, acumulando para el primer semestre del año una variación de 0,1%.

“En términos anuales ya estamos afianzados en cifras positivas, con todos los sectores registrando crecimiento anual, con la sola excepción de Administración pública y defensa”, destacaron en el informe de IGA-OJF.

Además, agregaron que hacia adelante esperan que se mantenga “una suave tendencia positiva de la actividad, con el principal impulso de los sectores más dinámicos, y los sectores más rezagados, como industria y comercio, mostrando poco a poco mejores números, en la medida que el consumo interno refleje una mejora sostenida”.

El viceministro de Economía explicó por qué la actividad "está en alza en Argentina"

Sectores con desempeño dispar en junio

El reporte de la consultora mostró que el sector agropecuario registró en junio un crecimiento del 7,4% interanual, acumulando para el primer semestre una suba de 7,5%. Al igual que en los últimos meses, el impulso lo aporta el sector agrícola (+9,0%), mientras que la ganadería sigue con cifras negativas (-1,9%), aunque mejorando respecto a los meses previos.

En tanto, la industria manufacturera registró una contracción mensual de 0,3%, desandando parcialmente la mejora que observó el índice de mayo. En términos anuales, la industria mostró un avance de 1,4%, impulsada por la operación en refinerías y la producción de metales básicos. En el otro extremo, los sectores más contractivos del sexto mes fueron los plásticos, maquinaria y equipo, y el rubro textil. En el acumulado, la industria observa una contracción de 2,2%.

Por su parte, el rubro de electricidad, gas y agua tuvo un repunte del 2,1%, acumulando una mejora de 3,6% en los primeros seis meses del 2026. El rubro que impulsó la suba fue la distribución de gas, mientras que, en el detalle eléctrico, CAMMESA informó que la generación de junio fue 1,1% inferior a la del mismo mes del año pasado.

La profundización del plan económico autocondiciona a Luis Caputo para cumplir la meta fiscal con el FMI

Por último, el mejor desempeño volvió a darse en minas y canteras, registró para junio una expansión de 9,8%, volviendo a quedar como el sector más dinámico de la actividad, y acumulando para el primer semestre una suba de 7,1%. Según Ferreres & Asociados, el impulso sigue llegando de Vaca Muerta, que mes a mes marca récords productivos en la extracción de petróleo y gas.

GZ/fl