El viceministro de Economía explicó por qué la actividad "está en alza en Argentina"

El viceministro de Economía, José Luis Daza, mano derecha de Luis Caputo, habló de la actividad económica del país, y aseguró que lleva "26 meses consecutivos de crecimiento".

Qué sucede con la economía argentina, según José Luis Daza

El funcionario subió un extenso posteo a su cuenta oficial de X sobre este tema con el título: “El EMAE y el Crecimiento” (el EMAE es el Estimador Mensual de la Actividad Económica). “Un comentario técnico (y bastante aburrido) sobre los saltos que viene mostrando el EMAE mensual durante 2026, y qué implican para evaluar el crecimiento de la economía argentina”, arrancó Daza.

José Luis Daza

Y agregó. “La volatilidad de los datos mensuales más que se duplicó desde el 2024 a lo que va de 2026. La desviación estándar pasó de 0,9 en 2024 y 1,2 en 2025 a 2,2 en 2026. Saltos mensuales de ±3% que vimos en el 2026 implican que, en el lapso de 30 días, la economía cayó a una tasa anual de 30%; al mes siguiente creció a una tasa anual de 43%, para colapsar de nuevo al mes siguiente”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese punto, afirmó: “Eso no pasa en ninguna economía real. La conclusión es simple: el EMAE mensual está capturando mucho ‘ruido’, consecuencia de una economía que está cambiando rápidamente por el programa de estabilización y las reformas del Presidente Milei. La solución es usar la serie de tendencia-ciclo, que filtra ese ruido”.

"No va a haber anuncios el domingo porque ya los hicimos hace dos meses": la definición de Luis Caputo antes del acto en La Rural

Daza se preguntó: “¿Cómo sabemos que el EMAE mensual captura ruido y no variaciones reales de la actividad?”. Y su respuesta es: “Los economistas tratamos de identificar este problema midiendo la correlación serial: ¿cuánto se parece la variación de cada mes a la del anterior?. En una economía normal, la correlación serial suele ser positiva: entre 0 y 0,5. El EMAE de 2026 muestra −0,7. Un número cercano a −0,5 apunta a un error de medición. Un número aún más negativo indica que está ocurriendo algo más que el error de medición”.

El viceministro aclara que “un punto importante es que el ruido es simétrico. Exagera las caídas y también exagera las subas. En el tiempo las exageraciones se cancelan, unas con otras. ¿Por qué se rompió el termómetro ahora? Es común en economías en transición: cuando cambia el sistema en que opera la economía, las estadísticas inicialmente miden una economía que ya cambió y a agentes que se comportan distinto que en el pasado. Les ocurrió a muchos países que pasaron por procesos de estabilización y reformas”.

Viceministro de economía de Alberto Fernández cree que Caputo no tiene asegurada la paz cambiaria

Según el funcionario, “el indicador que elimina el ruido mes a mes es la ‘tendencia-ciclo’ del EMAE, que el INDEC publica todos los meses. Pueden usarse otros promedios móviles para cancelar el ruido, pero la tendencia-ciclo es la medida más útil: además de la estacionalidad, elimina los componentes irregulares como huelgas y otros. ¿Qué nos dice sobre la actividad económica? Que en los últimos 26 meses Argentina rompió con la tendencia de los 15 años anteriores y muestra crecimiento todos los meses, sin excepción: 26 meses consecutivos”.

José Luis Daza en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Superávit fiscal, superávit externo y el Banco Central comprando récord de reservas

El funcionario remarcó que “en los últimos 12 meses, la tendencia-ciclo acumuló un crecimiento de aproximadamente 2,5% Entre 2011 y 2024 la economía prácticamente no creció. Con una población que aumentó cerca de 14%, cada argentino produce hoy aproximadamente 10% menos que en 2011 (el modelo de la Argentina productiva)”.

Para luego afirmar que “y en esos quince años, la actividad chocó cuatro veces contra el mismo techo: 2013, 2015, 2017 y 2022”.

Posteo del viceministro Daza sobre el crecimiento de la economía

El funcionario cerró su posteo diciendo: “Finalmente la economía rompió ese techo. En 2025 la serie alcanzó un máximo histórico y 2026 será el segundo año consecutivo en superarlo. Y esta vez, ese máximo de producción lo alcanzamos con superávit fiscal, sin emisión, con superávit externo y con el Banco Central comprando récord de reservas”.

HM