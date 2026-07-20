La canasta de servicios públicos de julio en el AMBA fue de casi $300.000 y aumentó 53% en un año

En julio del 2026, el gasto en la canasta de servicios públicos para un hogar promedio sin subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó los $295.826, lo que representó un incremento del 4,6% respecto a junio y una suba del 53% al momento de compararlo con el séptimo mes del año pasado.

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El dato surge de un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, que depende de la UBA y el CONICET, y refleja el impacto del aumento de tarifas en electricidad, gas, agua y transporte público.

En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 54% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 46% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios.

La canasta de servicios públicos en julio alcanzó los $295.826.

Además, la canasta de servicios públicos del AMBA de julio representó el 15% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.924.456) o bien, con un salario alcanza para comprar 6,5 canastas de servicios públicos.

Variación porcentual interanual de la canasta

En la comparación entre diciembre de 2023 y julio del 2026, la canasta de servicios públicos incrementó un 966%, frente a un aumento del 241% en el nivel general de precios. Con respecto de julio 2025, el costo de la canasta total se incrementó prácticamente a la par del IPC del periodo. En este sentido, la canasta aumentó 53% a la vez que para la inflación del mismo lapso se estima un incremento del 34%.

La canasta de servicios públicos subió 53% interanual, mientras que el IPC subió 34%.

Entre las variaciones por servicio se destacan:

-Transporte: las líneas de la Ciudad aumentaron 4,1% (IPC de mayo 2,1% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril y 7,1% en junio, tuvieron un aumento del 3,2% en julio. El gasto total de las familias en transporte sube 3,7% respecto del mes anterior.

-Agua: confluyen dos factores. Por un lado, un día más de consumo (julio tiene 31 días) y por otro una baja en el componente variable del 7,7%. Con esto, el gasto en este servicio se redujo 4,6% respecto de junio. La reducción en el coeficiente variable responde a un descuento del 10,47% aplicado por el ERAS sobre el coeficiente variable derivado de la fórmula de actualización con el objetivo de no aumentar más del 3% mensual como indica la normativa vigente.

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-Energía eléctrica: al igual que en el gas, se incrementan las cantidades consumidas por el pico de consumo invernal. Esto se combina con aumentos tarifarios del 3% en el cargo fijo y 5,7% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado es un incremento del gasto del 12,5% respecto de junio.

-Gas natural: en julio el cargo fijo sube 2,8% y el variable 3%. A esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que se encuentra en el pico del invierno en julio. La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 5,2%.

Entre diciembre de 2023 y julio del 2026, la canasta de servicios públicos se incrementó un 966%

Con respecto de julio del 2025, el costo de la canasta total se incrementó por encima del índice general de precios del período. Mientras que la canasta aumentó 53%, para el IPC se estima un incremento del 34%, según se detalló en el informe.

En la desagregación por servicio se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 73% respecto a julio de 2025, es decir, por encima del IPC estimado. Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentaron 35%, 48% y 39% respectivamente en términos interanuales.

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Además, el gasto en transporte aportó por sí solo 27 puntos porcentuales de los 53 totales del incremento interanual mientras que el gasto en agua, gas y energía eléctrica aportaron 6, 9 y 11 puntos porcentuales cada uno.

Subsidios y cobertura tarifaria

En julio del 2026, los usuarios del AMBA cubrieron en promedio el 54% del costo real de los servicios públicos, mientras que el Estado aportó el otro 46%. Esta relación varía según tipo de hogar y servicio.

Los usuarios del AMBA cubrieron en promedio el 54% del costo real de los servicios públicos.

Los principales subsidios económicos a los sectores Energía y Transporte presentan un aumento nominal del 44% anual acumulado a julio y por lo tanto su variación real muestra un incremento del 10% interanual.

Energía: caída del 30%

Transporte: reducción del 27%

Agua: caída del 100% (eliminación total de subsidios)

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Por último, mientras los subsidios a la Energía, que representaron el 76% de los subsidios acumulados, aumentaron 69% interanual nominal (+30% a.a. real), los subsidios al transporte caen 27% en términos reales, aunque al 17 de julio de 2026 los rubros de transporte no muestran devengamientos el mes.

GZ