El Gobierno corrigió un error en las tarifas de Edenor: quiénes se verán afectados

El Gobierno nacional informó a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) la corrección en sus tarifas generales en las boletas de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) del mes de junio.

Julio llega con aumentos en las tarifas de luz y gas

La medida fue comunicada en el Boletín Oficial del martes 7 de julio del 2026, en la Resolución 233/2026 del ENReGE. Allí se modifican los valores expresados en $/kWh que afectan a los usuarios de “tarifas generales”, como, por ejemplo, obras de construcción que no cuentan con un medidor residencial.

En la normativa se detalló que como consecuencia de un “error material”, se consideraron en el cálculo de los valores tarifarios de la categoría General los precios estacionales de energía y potencia con subsidio, en vez de los correspondientes a esa categoría.

Cuáles son los valores en la tarifa General

La resolución establece los nuevos precios por unidad de energía para los distintos niveles de consumo dentro de la Tarifa General. Los incrementos reflejan el paso del valor subsidiado al precio real de mercado que debió aplicarse inicialmente:

- Segmento G1: pasa de $176,194 a $252,091.

- Segmento G2: pasa de $193,444 a $269,343.

- Segmento G3: pasa de $182,648 a $258,544.

- Segmento G4: pasa de $180,029 a $255,926.

Luz y gas: cuánto aumentan las facturas en julio y qué pasa con los subsidios

La principal implicancia de la medida es que los cuadros tarifarios oficiales pasan a reflejar los valores correspondientes a la categoría General sin subsidios, eliminando la diferencia generada por el error administrativo.

Además, el organismo sostiene que no se está modificando el régimen tarifario residencial, sino corrigiendo un cuadro que había sido confeccionado con datos equivocados.

No obstante, la resolución no precisa de qué manera deberá implementarse la rectificación en la facturación de los usuarios que hayan recibido boletas calculadas con los valores erróneos. Esa definición quedará sujeta a la aplicación que realice Edenor conforme a las instrucciones del ente regulador.

Revisión permanente del Gobierno

El Gobierno continúa con el proceso de actualización y normalización del esquema tarifario de los servicios públicos, luego de la reestructuración del sistema de subsidios energéticos y de la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que unificó las funciones regulatorias que anteriormente ejercían por separado el ENRE y el Enargas.

En este caso, el Directorio del ENReGE sostuvo que la modificación responde exclusivamente a la necesidad de corregir un error material en los cuadros tarifarios, sin alterar el criterio regulatorio aprobado previamente.

Licitación clave para reducir cortes de luz en el AMBA trasladará los costos a los vecinos

Por último, la resolución cuenta con las firmas del Directorio del ENReGE, compuesto por Héctor Falzone, Griselda Lambertini, Marcelo Nachon y Vicente Serra. Además, se ordenó notificar a Edenor y a las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores registradas sobre estas modificaciones.

GZ