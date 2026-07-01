Luz y gas: cuánto aumentan las facturas en julio y qué pasa con los subsidios

Las facturas de servicios públicos volverán a tener ajustes en julio. El mismo vocero presidencial Adrián Ravier defendió las subas de las tarifas y aseguró que muchas familias deberán modificar sus hábitos de consumo. Y al estilo Mauricio Macri. pidió a las familias "abrigarse más" antes de "prender el gas"

El caso es que las facturas de luz y gas tendrán nuevas subas. Según datos aportados por la Secretaría de Energía, las boletas de gas aumentarán en promedio 3,01% a nivel nacional, mientras que en el caso de la electricidad la suba será de 1,5% para los usuarios del AMBA.

El incremento llega en plena temporada de invierno, cuando el consumo de energía suele acelerarse por las bajas temperaturas. En ese contexto, desde Energía remarcaron que se mantendrán mecanismos de asistencia para los hogares de menores ingresos, con el objetivo de moderar el impacto de las tarifas durante los meses de mayor demanda.

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En el caso del gas, el Gobierno decidió prorrogar durante julio la bonificación extra del 25% para los usuarios subsidiados. La medida busca sostener una cobertura adicional en un período sensible para los hogares, ya que el uso de calefacción suele elevar el gasto mensual.

Para la electricidad, en tanto, se dispuso una mejora en el esquema de bonificación adicional. El beneficio pasará del 11,97% al 16,59%, también con foco en los usuarios más vulnerables. Según explicaron desde el área, el objetivo es que esos hogares “estén protegidos” durante los meses de alto consumo por el frío.

Nuevos cuadros tarifarios para la electricidad en julio publicados en el boletín oficial

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios de electricidad para los usuarios del AMBA, con vigencia desde el 1° de julio de 2026. Las resoluciones alcanzan a las dos distribuidoras del área metropolitana: EDESUR, mediante la Resolución 205/2026, y EDENOR, a través de la Resolución 206/2026. En ambos casos, se aprobaron cuadros diferenciados para usuarios residenciales sin subsidio y para hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

En el caso de EDESUR, el Costo Propio de Distribución tendrá desde julio una suba del 2,76% respecto de junio. La resolución explica que ese ajuste surge de combinar el incremento mensual previsto en la revisión tarifaria con la actualización por índices de precios. Para la distribuidora del sur del AMBA, el Valor Agregado de Distribución medio quedó fijado en $62,470 desde el inicio del mes.

Para EDENOR, el ajuste del Costo Propio de Distribución será algo mayor: 2,95% frente a junio. En este caso, además del incremento mensual y la actualización por inflación, la resolución incorpora un ajuste asociado al llamado Factor E. El Valor Agregado de Distribución medio para la empresa del norte del AMBA quedó establecido en $68,182 a partir del 1° de julio.

Las dos resoluciones también incorporan los precios de referencia de la potencia, el precio estabilizado de la energía y los servicios adicionales definidos por la Secretaría de Energía para julio. A eso se suman los componentes de transporte, el recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica y los ajustes pendientes de traslado a tarifa por compras de energía y potencia realizadas por las distribuidoras.

Para los usuarios con subsidio, el esquema mantiene un bloque de consumo base de 300 kWh durante julio, como ocurre en los meses de mayor demanda por temperaturas extremas. Además, la Secretaría de Energía elevó la bonificación adicional extraordinaria al 16,59% para los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Ese descuento se suma a la bonificación general prevista dentro del esquema vigente.

En las facturas, tanto EDESUR como EDENOR deberán identificar de manera destacada el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista” y, cuando corresponda, el monto del “Subsidio Estado Nacional”. La intención oficial es que el usuario pueda ver con mayor claridad cuánto paga por el costo de la energía y qué parte de la boleta está cubierta por asistencia estatal.

Gas: cómo queda el aumento de julio para Metrogas y Naturgy

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios de gas natural para julio, con vigencia desde el 1° de julio de 2026. Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial alcanzan a las distribuidoras del AMBA: Metrogas, mediante la Resolución 175/2026, y Naturgy BAN, a través de la Resolución 204/2026. En ambos casos, el ajuste forma parte de la actualización mensual de tarifas del sector energético y contempla el traslado del precio del gas, transporte y distribución.

Según los datos aportados por la Secretaría de Energía, el aumento promedio de las facturas de gas en julio será del 3,01% a nivel nacional. En el caso de Metrogas, la resolución aprueba los nuevos cuadros tarifarios que deberá aplicar la empresa desde el inicio del mes, tanto para usuarios residenciales como para el resto de las categorías alcanzadas por el servicio. La norma también dispone que la facturación deberá reflejar el Precio Anual Uniforme, conocido como PAU, y las bonificaciones correspondientes para los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Para Naturgy BAN, el esquema es similar. La Resolución 204/2026 aprueba los cuadros tarifarios de la distribuidora desde el 1° de julio y ordena que las boletas incorporen el precio del gas y, cuando corresponda, los descuentos previstos dentro del régimen de subsidios. Además, la norma contempla la actualización vinculada a la revisión quinquenal de tarifas, la indexación mensual prevista en las reglas del servicio y el traslado de los valores definidos por la Secretaría de Energía.

El punto central para los usuarios residenciales subsidiados es que el Gobierno decidió prorrogar durante julio la bonificación adicional del 25% sobre el consumo correspondiente de gas natural y gas propano por redes. Ese beneficio alcanza a los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y se suma a la bonificación general vigente. La decisión busca amortiguar el impacto de las boletas en pleno invierno, cuando el consumo suele subir por el uso de calefacción.

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