Aumentos de julio 2026: qué servicios suben, cuánto costarán y cuáles todavía esperan definición

A partir del miércoles 1° de julio comenzará a regir una nueva tanda de aumentos en distintos servicios públicos y privados que impactarán en el presupuesto de los hogares. Colectivos, subte, trenes, peajes, alquileres, prepagas, colegios privados y el servicio de agua actualizarán sus valores, mientras que el Gobierno todavía debe definir los incrementos de las tarifas de luz, gas y el impuesto a los combustibles. Los ajustes acompañan el esquema de actualización vigente y se producen luego de que la inflación de mayo se ubicara en el 2,1%.

Invierno de aumentos: julio arranca con subas en transporte, prepagas y tarifas

Transporte: suben colectivos, subte, trenes y peajes

El transporte será uno de los rubros con mayor cantidad de modificaciones desde el inicio de julio. En la provincia de Buenos Aires aumentarán las tarifas de las líneas de colectivos provinciales y municipales (numeración superior al 200) para quienes tengan registrada la tarjeta SUBE, usando como referencia un incremento que contempla el último IPC más 2%, en este caso sería 4,1% total.

Los nuevos valores del boleto mínimo serán de $1.057,25 para recorridos de hasta 3 kilómetros; $1.189,39 entre 3 y 6 kilómetros; $1.321,54 entre 6 y 12 kilómetros; $1.585,85 entre 12 y 27 kilómetros; y $1.864,45 para trayectos superiores a los 27 kilómetros. Quienes utilicen una SUBE sin registrar abonarán tarifas que oscilarán entre $2.114,50 y $3.728,90.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasará a costar $820,60 para recorridos de hasta 3 kilómetros. El subte aumentará un 4,1% y el viaje con SUBE registrada subirá de $1.558 a $1.621. Para quienes no tengan la tarjeta nominalizada, la tarifa será de $2.541. La tarifa social continuará en $567 y la estudiantil en $226.

El pasaje de tren tendrá su segundo incremento dentro del esquema escalonado anunciado hasta septiembre. Desde julio, el boleto mínimo pasará de $350 a $380. Además, el Gobierno nacional confirmó que continuará vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la tarifa social, entre ellos jubilados, pensionados y otros grupos que perciben prestaciones de la ANSES.

Jubilaciones ANSES: de cuánto será el aumento en julio tras conocerse la inflación de mayo

También aumentarán un 4,1% los peajes de las autopistas porteñas. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 fuera del horario pico y $6.538,29 en hora pico. En la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, la tarifa será de $1.922,14 y $2.718,21, respectivamente. En la autopista Alberti, el peaje para vehículos livianos ascenderá a $1.461,10, mientras que en hora pico llegará a $1.845,70.

Alquileres, servicios públicos y prepagas

Los contratos de alquiler que todavía se encuentran alcanzados por la antigua Ley de Alquileres tendrán un incremento del 34,04% durante julio, de acuerdo con la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL). El porcentaje resulta superior al registrado en junio, cuando el ajuste había sido del 33,15%.

En los servicios públicos, AySA confirmó un aumento del 3% para las boletas de agua en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En tanto, los entes reguladores de electricidad y gas publicarán sobre el cierre de junio los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a regir durante julio.

Las empresas de medicina prepaga también comunicaron nuevos ajustes. Según el plan contratado, las cuotas aumentarán entre el 2,1% y el 2,9% durante el séptimo mes del año.

Tarifas de luz y gas: aumentos, nuevos subsidios y cuánto pagarán los usuarios

La agenda de aumentos todavía no está cerrada. En los próximos días el Gobierno deberá definir las actualizaciones para las tarifas de luz y gas y resolver si aplica un nuevo ajuste del impuesto a los combustibles líquidos, una decisión que tendrá impacto directo sobre los precios de la nafta y el gasoil en todo el país.

GZ/MSS