Julio llega con aumentos en las tarifas de luz y gas: el Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios y mantendrá los subsidios

El Gobierno nacional oficializó los nuevos cuadros tarifarios para la electricidad y el gas que comenzarán a regir durante julio. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó los nuevos valores para Edenor y Edesur y para las distribuidoras de gas.

La actualización se calculó tomando como referencia la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que derivó en una recomposición del componente de distribución cercana al 2,4%.

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A partir de las resoluciones oficiales, Edenor registró un incremento total del 2,95% en su Costo Propio de Distribución, mientras que Edesur aplicará un ajuste del 2,76%.

Para los usuarios residenciales que no reciben subsidios, la tarifa más baja contempla un cargo variable de $153,935 por cada kWh consumido, además de un cargo fijo mensual de $1.674,55. A medida que aumenta el consumo, también lo hace el valor de la energía.

En el caso de los hogares que sí cuentan con subsidios, el beneficio continúa aplicándose únicamente sobre los primeros 300 kWh consumidos por mes. En la categoría de menor consumo, el cargo variable será de $69,303 por kWh, mientras que la energía consumida por encima de ese límite se facturará a valores cercanos a la tarifa plena.

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Las facturas de los usuarios subsidiados seguirán detallando el aporte estatal bajo el concepto “Subsidio Estado Nacional”. Asimismo, los clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro mantendrán un esquema tarifario especial, equiparado al de los hogares con subsidios.

Nuevas tarifas para el servicio de gas

También quedaron aprobados los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas, entre ellas Metrogas y Naturgy BAN. Las tarifas continúan diferenciando a los usuarios residenciales según su nivel de consumo, dividido en las categorías R1, R2, R3 y R4.

En el caso de Metrogas, para usuarios sin subsidio de la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual será de $22.606,14 para las categorías R1 a R3 y de $85.449,38 para la categoría R4, correspondiente a los consumos más elevados.

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Por su parte, Naturgy BAN estableció para la subzona Buenos Aires Norte un cargo fijo de $19.694,91 para las categorías R1 a R3 y de $74.776,64 para R4. Además, quienes acceden a una tarifa diferencial del 70% abonarán importes reducidos respecto de la tarifa plena.

Continúan las bonificaciones

Junto con la actualización tarifaria, la Secretaría de Energía decidió prorrogar las bonificaciones extraordinarias destinadas a los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En el servicio de gas se mantendrá un descuento del 25% sobre el consumo, tanto para usuarios de gas natural como de gas propano distribuido por redes.

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En electricidad, la bonificación continuará siendo del 16,59% sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales. Según explicó el Gobierno, la medida busca reducir el impacto de las actualizaciones tarifarias y mantener una transición gradual en el esquema de subsidios.

El ENReGE será el organismo encargado de implementar los nuevos cuadros tarifarios y comunicar las modificaciones a las empresas distribuidoras, garantizando la aplicación de los beneficios previstos para los usuarios alcanzados por el régimen de subsidios.

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