Seminario ACSOJA 2026: “El productor está percibiendo que la Argentina va hacia otro horizonte"

La mejora de la infraestructura logística, la incorporación de tecnología y la necesidad de planificar el crecimiento de la producción agropecuaria fueron algunos de los ejes centrales del seminario ACSOJA 2026. En este contexto, este medio se comunicó con el secretario de Cooperación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha.

Según explicó Cristian Cunha, el clima dentro del encuentro reflejó expectativas positivas para el agro argentino. "La verdad que vi un entusiasmo muy importante, porque creo que el productor está percibiendo que la Argentina va hacia otro horizonte", afirmó.

La importancia de la hidrovía para mejorar la competitividad

Asimismo, destacó que el mayor calado proyectado para la hidrovía permitirá mejorar la competitividad logística. "Cuando lleguemos a los 40 pies, 38 navegables, va a permitir tener una eficiencia en la logística", señaló.

Uno de los principales anuncios fue la implementación del sistema Stop 5.0, desarrollado para ordenar el ingreso de camiones a las terminales portuarias santafesinas. Cunha explicó que anteriormente los transportistas recibían un cupo diario, pero no un horario específico, lo que generaba fuertes congestionamientos: "Empezamos a darle una banda horaria de llegada a los camiones".

Como consecuencia, recordó que antes "se congestionaba y tenías 15, 17 mil camiones en una zona muy pequeña", situación que provocaba demoras de "más de 30 horas los camiones parados en la banquina" y complicaciones para vecinos, escuelas y servicios de emergencia.

Cuáles son los factores para impulsar la agroexportación

Para el entrevistado, el objetivo es claro: "Necesitamos eficiencia para bajar los costos y previsibilidad".

Respecto del fideicomiso propuesto para financiar infraestructura vial en la zona portuaria, iniciativa que generó cuestionamientos dentro del sector agropecuario, aclaró que el gobierno santafesino no avanzará sin respaldo general. "Nosotros planteamos una idea", explicó, tras recordar que la provincia ya invirtió "más de 500 millones de dólares" en obras vinculadas al complejo exportador.