Según una especialista, "no veo una mitad de año con sucesos alcistas importantes" para la soja y el maíz

La analista de HeadPoint Global Markets, María Sol Arcidiácono, pasó por Canal E y se refirió al escenario del mercado internacional de la soja durante el seminario ACSOJA 2026 y explicó por qué considera que el mejor momento de precios del año ya quedó atrás.

María Sol Arcidiácono explicó que el mercado tuvo un comportamiento atípico durante el ingreso de la cosecha argentina. "Este año fue especial", señaló, y explicó que, "tuvimos un apoyo por el contexto internacional". Según detalló, "el desarrollo del conflicto Medio Oriente" elevó el precio del petróleo y eso impulsó el valor de los aceites vegetales.

Argentina tiene una oportunidad ante la demanda por biocombustible

Asimismo, sostuvo que esa situación favoreció especialmente a Argentina porque "Argentina es el principal exportador de aceite de soja". Además, explicó que el incremento de los cortes obligatorios de biocombustibles en países como Estados Unidos, Brasil, Indonesia y Malasia fortaleció la demanda mundial de aceite.

Sin embargo, Arcidiácono advirtió que esa oportunidad no fue plenamente aprovechada por los productores. "El productor decidió atinadamente vender primero el maíz y el trigo", afirmó, aunque reconoció que, "creo que ahí se perdió porque fue un trimestre de precios, pienso que van a ser los máximos que vamos a ver en el año, desde el punto de vista internacional".

No se esperan subas en el precio del mercado internacional

Respecto del panorama internacional, consideró que el mercado enfrenta un escenario menos favorable para nuevas subas. "El clima viene muy bien", afirmó sobre Estados Unidos, donde destacó que, "el 65% de la soja en Estados Unidos está buena, excelente" y que "68% el maíz". En ese contexto, señaló: "No veo una mitad de año con sucesos alcistas importantes".

Al mismo tiempo, la entrevistada explicó que China perdió urgencia compradora gracias a la enorme oferta brasileña. "China va a comprar, China tiene que comer, pero va a esperar que el precio baje", sostuvo. Y agregó que el país asiático "está con tiempo, está con paciencia, que ganó gracias al stock que hizo importando de Brasil".

También analizó el comportamiento comercial de los productores argentinos y destacó que la diversificación de cultivos modificó la composición de los ingresos del sector. "Esto creo que es muy bueno", afirmó, aunque advirtió que todavía queda pendiente una mayor utilización de herramientas comerciales.