Harina de soja: “Los valores de Argentina son importantes y están en el top en relación a otros países competitivos”

La investigadora de la Asociación Argentina de Grasas y Aceites (ASAGA), Ángela Orlando, evaluó en Canal E que el INTA aportó nueva evidencia sobre la calidad de la soja argentina. A partir de un análisis de más de 750 muestras de porotos y 36 muestras de harina exportable, la investigación concluyó que la harina de soja nacional presenta un perfil de aminoácidos competitivo a nivel internacional, incluso frente a países como Brasil y Estados Unidos.

Ángela Orlando explicó que el estudio nació tras más de dos décadas de monitoreo del cultivo: "Tiene que ver con este informe de 21 años de monitoreo del poroto de soja que realizó INTA". Además, destacó que el objetivo fue profundizar el análisis más allá del contenido de proteínas: "Nosotros queremos andar un poquito más siempre, es decir, no quedarnos con la concentración de proteínas, sino avanzar de manera un poco más profunda".

En qué consiste la investigación

La investigación se desarrolló en dos etapas. En primer lugar, se analizaron muestras de harina de soja exportable para evaluar el perfil de aminoácidos y la solubilidad de las proteínas. Posteriormente, el equipo trabajó sobre porotos provenientes de todas las regiones productivas del país: "Recibimos 36 muestras de los diferentes puertos, es decir, harina exportable, para investigar justamente la calidad en aminoácidos y la solubilidad que tiene esa proteína".

En la segunda etapa, Orlando agregó que, "pudimos recibir muestras y analizar de porotos de soja de todas las zonas cultivables de porotos de soja de Argentina", mientras que "el trabajo del poroto de soja, donde queríamos ver el origen de los orígenes realmente, ascendió a 750 muestras analizables".

Argentina presenta valores competitivos

Uno de los principales hallazgos fue que la disminución del contenido proteico observada en los últimos años no implica necesariamente una pérdida de calidad nutricional. En ese sentido, afirmó que, "siempre pensamos que, bueno, al bajar el tenor proteico, eso venía acompañado de una disminución de la calidad", pero los resultados demostraron otra realidad: "Nos dimos cuenta que los valores nuestros de Argentina son importantes y están en el top en relación a otros países competencias con nosotros, como Estados Unidos y Brasil".

Otro aspecto diferencial es el proceso de elaboración argentino. Según explicó la entrevistada, "nuestra harina de soja es una harina homogénea, no tiene aditivos. Es decir, nuestra harina de soja viene del crashin o molienda del poroto de soja argentino", lo que "da mucho valor" al producto nacional.