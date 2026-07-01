Reactivación de las cotizaciones en el mercado agrícola: "Si no se acomoda en las próximas semanas, va a generar tensión"

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, habló con Canal E y analizó que el último informe sobre superficie sembrada y stocks en Estados Unidos dejó una señal alentadora para el mercado de granos, aunque sin modificar de manera sustancial el escenario de precios.

Germán Iturriza explicó que la principal sorpresa estuvo en la reducción de los stocks estadounidenses: "Aquí es donde viene la primera sorpresa para el maíz, bajando 3 millones de toneladas los stocks". Sin embargo, aclaró que el impacto debe dimensionarse correctamente: "No es poca cosa, sinceramente, tampoco es que cambia todo".

Cuáles fueron las estimaciones para el área sembrada de maíz

Sobre el área sembrada de maíz, señaló que prácticamente confirmó las estimaciones previas. "El área que se sembró, a pesar de que todos estábamos esperando una caída, es muy similar a la que USDA dio en marzo como primera previsión y después la terminó confirmando en mayo", planteó.

Para Iturriza, el dato fue suficiente para cambiar el humor del mercado: "Fue muy positivo en ese sentido que le permitió, los fondos dijeron bueno, listo, no hay una campaña de nuevo extraordinariamente fuerte". Y resumió el escenario actual: "No te digo que hicimos piso, pero me parece que de acá en adelante es muy constructivo el panorama para los próximos meses".

Sin la reactivación de las cotizaciones podría crecer la tensión en el mercado agrícola

Sobre qué podría reactivar las cotizaciones, explicó que por ahora no observa un cambio estructural. "No cambia la ecuación", resaltó. Sin embargo, advirtió: "Si no se acomoda en las próximas tres semanas, claramente va a generar tensión".

Respecto del conflicto en Medio Oriente, el entrevistado consideró que el mercado interpreta que Estados Unidos evitará una escalada: "El mercado sabe que Estados Unidos no va a escalar". Incluso sostuvo que los operadores ya conocen la dinámica del presidente estadounidense: "El mercado le ha tomado el tiempo a Donald Trump".

En cuanto a los fertilizantes, destacó la fuerte baja de los valores internacionales. "Tenemos a la baja, es muy interesante los precios que se están dando", expresó. Y recomendó aprovechar este contexto: "Mi recomendación es empezar a hacer las compras que tenés que hacer".