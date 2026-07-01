BA Ferial: la empresa Exponenciar invertirá $20.000 millones para transformar Costa Salguero

El gerente de Comunicación de Exponenciar, Diego Abdo, conversó con Canal E y se refirió a que la empresa Exponenciar presentó oficialmente BA Ferial, el nuevo espacio de exposiciones que funcionará en el predio de Costa Salguero.

Diego Abdo explicó que la empresa tomó la concesión del histórico predio desde enero y trabaja en una renovación integral. "Exponenciar ha tomado la concesión a partir de enero de este año y estamos trabajando en una puesta en valor del espacio, que tiene más de 20.000 metros cuadrados para exposición, con seis pabellones", planteó.

El objetivo se planta en modernizar Costa Salguero

El objetivo, señaló, es actualizar las instalaciones y potenciar su vínculo con el entorno. "Estamos trabajando para refaccionarlo en algunos aspectos, darle una mirada más moderna", además de "vincular aún más la ciudad de Buenos Aires con el Río de la Plata" y "brindar un espacio de ferias único en Argentina".

El proyecto contempla una inversión cercana a los $20.000 millones para incorporar nuevas instalaciones y servicios. "Hay una inversión de alrededor de 20.000 millones de pesos", afirmó Abdo, quien detalló que, "se va a construir de nuevo" uno de los pabellones, además de incorporar "un restaurante", "un rooftop" y nuevas propuestas gastronómicas abiertas todos los días, incluso cuando no haya exposiciones.

Cuáles son las modificaciones

En materia tecnológica destacó que el predio contará con "un espacio de Wi-Fi 7.0, que no hay en Argentina, para una cantidad simultánea de 40.000 personas". Asimismo, remarcó el fuerte nivel de actividad previsto para este año: "De acá a fin de año, ya hay 30 eventos que están por desarrollarse".

El entrevistado explicó que BA Ferial combinará encuentros de negocios con exposiciones masivas. Sobre The Knights, comentó que, "es un producto específicamente pensado para las empresas" y que está diseñado "para que empresas de 300 empleados a 1.500 puedan desarrollar su evento corporativo de fin de año acá en el predio".