“Todavía el uso de tecnología en fertilización es bajo" en función de cerrar la brecha de rendimiento en soja

El investigador de Fertilizar Asociación Civil, Matías Saks, analizó para Canal E que la nutrición de los cultivos volvió a ocupar un lugar central en el Seminario ACSOJA 2026, donde especialistas remarcaron que la mejora en la fertilización y el diagnóstico de los suelos son claves para cerrar la brecha de rendimiento en soja.

Matías Saks explicó que uno de los principales ejes estuvo centrado en las diferencias entre los rendimientos potenciales y los obtenidos en los lotes. "Uno de los principales ejes que abordamos estuvo principalmente asociado a las brechas de rendimiento, principalmente con foco en la mejora en productividad, en la cual nosotros podemos capturar, principalmente asociado a la mejora en la tecnología, en este caso, asociada a tecnología de uso de fertilización", planteó.

Las consecuencias del desbalance nutricional

También advirtió sobre el deterioro de los suelos agrícolas. "Tenemos más del 60% de nuestra región pampeana con valores por debajo de 15 partes por millón", señaló, y agregó que, "todavía el suelo es nuestro aliado" porque "gran parte de los nutrientes que todavía el cultivo de soja se está llevando provienen del suelo". Sin embargo, alertó que esta situación "nos genera un desbalance nutricional".

Saks indicó que, aunque en los últimos años aumentó el uso de fertilizantes en soja, todavía existen regiones donde la adopción continúa siendo baja. "Tenemos varias zonas en donde todavía tanto la soja de segunda como en parte la soja de primera todavía el uso de tecnología en fertilización es bajo", afirmó.

El uso de tecnología no afectaría al cultivo de soja

Además, destacó que hoy existen evidencias contundentes sobre la respuesta del cultivo: "Ya tenemos información, ya hace más de 10 años que tenemos información que el cultivo de soja responde al uso de tecnología". Esa respuesta, explicó, se observa tanto con dosis iniciales como con estrategias de reposición de nutrientes y fertilización balanceada.

En ese sentido, el entrevistado remarcó la importancia de incorporar otros nutrientes además del fósforo. "El cultivo ya responde de manera diferencial a lo que es el uso de tecnología", afirmó, al mencionar la incorporación de azufre y micronutrientes como el boro.

Otro aspecto que resaltó fue la mejora en la calidad del grano: "Esa mejora en el paquete de fertilización también está teniendo o ya hace 2 o 3 años que venimos comprobando mejoras en lo que es la calidad, en este caso asociado a lo que es el contenido de proteína".