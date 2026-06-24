Apagón en el AMBA: más de 32 mil usuarios están sin luz desde la madrugada

Una mañana complicada se vive este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un masivo corte de luz afecta desde tempranas horas a más de 32.300 usuarios, interrumpiendo el suministro eléctrico justo en el momento en que miles de familias se preparaban para comenzar su jornada laboral y escolar, en uno de los días más fríos.

Según los datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas (NA), el apagón generalizado se registró exactamente a las 6:55 de la mañana. La falla se originó en la red de media tensión de la empresa Edesur y, según las proyecciones del organismo, se estima que el servicio comience a normalizarse hacia las 10:30 de la mañana.

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Las zonas más afectadas por el corte de luz

Si bien el corte golpeó con fuerza a la zona sur del Conurbano bonaerense, también se reportaron incidentes en la Ciudad de Buenos Aires: Provincia de Buenos Aires (Zona Sur): El partido de Avellaneda es el más damnificado, concentrando a la gran mayoría de los usuarios sin suministro. Le siguen las localidades de Lanús y Florencio Varela. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se registraron usuarios afectados en los barrios porteños de Boedo y Flores.

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Sin luz y con frío extremo

El apagón coincide con una de las jornadas más frías en lo que va del año. Al momento de interrumpirse el servicio eléctrico, el termómetro marcaba 6.5°C con una sensación térmica de 5.6°C, rumbo a una mínima pronosticada de 2°C y una máxima que apenas rozará los 12°C.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó el alerta amarilla por frío extremo para todo el AMBA y el norte de la provincia de Buenos Aires. Alerta del SMN: Este tipo de advertencias anticipa que las bajísimas temperaturas pueden tener un efecto de leve a moderado en la salud, tornándose peligrosas especialmente para los grupos de riesgo: niños, niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, quienes hoy enfrentan la falta de calefacción en sus hogares.

La advertencia por la ola de frío no es exclusiva de Buenos Aires; el frente polar también abarca sectores de La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero y Formosa.

MEG