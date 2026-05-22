Paso a pasó: cómo realizar un reclamo en caso de corte de luz

En caso de un corte de luz, los usuarios de Edenor y Edesur tienen la posibilidad de realizar un reclamo ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). A través del mismo, podrán recibir una bonificación o solicitar la restitución del servicio, ya sea si se extiende por más de 15 horas seguidas o registran cuatro apagones o más en un solo mes.

Hoy por la madrugada, se incendió la subestación de Edesur en Parque Centenario debido a la explosión de un transformador, lo que provocó un apagón masivo en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, hubo más de 100.000 afectados en barrios como Almagro, Caballito, La Paternal y Villa Crespo.

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Antes de realizar un reclamo, es necesario corroborar que la falta de servicio eléctrico no se deba a un corte programado. Según la Resolución ENRE Nº 696/2023, tanto Edesur como Edenor tienen la obligación de notificar a sus consumidores 48 horas antes si hay una interrupción en caso de una obra planificada.

Los usuarios de Edesur y Edenor podrán recibir una bonificación o solicitar la restitución del servicio a través del ENRE.

Qué debo presentar al reclamar por un corte de luz

Para poder realizar un reclamo ante el ENRE, es necesario presentar la siguiente información:

Número de identificación del usuario. En el caso de Edenor, se trata del número de cuenta, mientras que en Edesur, es el de cliente. Número de reclamo. Fechas y horarios de los cortes de electricidad registrados. Información de domicilio de cada usuario. Domicilio donde el ENRE deberá remitir las comunicaciones sobre el reclamo.

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Es fundamental presentar el número de reclamo que se realizó a la distribuidora en el momento del corte del servicio, ya que sin él, la bonificación será inviable.

Cómo realizar un reclamo por falta de suministro

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Los usuarios de las distribuidoras mencionadas podrán hacer el reclamo por corte de electricidad a través de distintos medios. En el caso de realizarlo por internet, deben completar un formulario a través de la página argentina.gob.ar/enre. Por otro lado, pueden solicitar la restitución de manera presencial, en las oficinas de ENRE, ubicadas en Suipacha 615.

También pueden hacerlo al llamar a la línea gratuita 0800 333 3000 o 0800 345 6000. Esta se encuentra disponible las 24 horas y se deberán seguir los pasos indicados por el sistema de atención interactiva.

JSM / ds