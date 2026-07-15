Vacaciones de invierno: cuáles son los precios para ir al cine en julio 2026

Con el inicio de las vacaciones de inviernO 2026, miles de familias en todo el país se vuelcan a las salas cinematográficas para disfrutar de los estrenos de la temporada. Los usuarios buscan alternativas para mitigar el impacto en el bolsillo y optimizar el presupuesto destinado al entretenimiento familiar.

La cartelera comercial durante este período concentra producciones destinadas principalmente al público infantil y adolescente. Por ejemplo, entre los estrenos más recientes se encuentran “Minions & Monstruos”, “Toy Story 5”, la nueva versión live-action de “Moana”, “Supergirl”, entre otras.

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Vacaciones de invierno: Cuánto cuestan las entradas de cine en julio 2026

Los portales oficiales de Cinemark Hoyts, Cinépolis y Showcase detallan los valores vigentes para el acceso a las funciones. El precio de las entradas de cine para una sala general 2D se encuentra entre los $15.000 y $20.000, según el complejo y la ubicación geográfica de la sala seleccionada.

El precio de las entradas de cine para una sala general 2D se encuentra entre los $15.000 y $20.000.

Para las experiencias en salas 3D, el costo se eleva a un rango que oscila entre los $16.000 y $24.000 por persona. Las opciones premium de alta gama, representadas por los formatos 4D, las salas con acomodaciones exclusivas y las experiencias inmersivas registran los valores más altos del segmento, con importes que superan los $24.000 y pueden alcanzar los $35.000 por ticket individual.

Los costos por tickets varían según los días de la semana, ya que por ejemplo, hay promociones automáticas de las propias cadenas que reducen los valores a mitad de precio los días miércoles. Por otro lado, los menores de 12 años y los jubilados acceden a tarifas diferenciales en cualquier día.

Salida al cine: los costos de los combos de pochoclos

La experiencia del cine no solo implica la compra de una entrada, sino que también se deben tener en cuenta los snacks de acompañamiento. Es por ello que el balde de pochoclos es una de las clásicas opciones a elegir para ver una película, ya sea solo o con otra persona.

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Un combo estándar, compuesto por un balde de pochoclos grandes y dos gaseosas medianas, se comercializa en los candy bars con valores que parten desde los $30.000 en los principales cines del país La adición de golosinas individuales o la opción de vasos temáticos de películas animadas eleva el presupuesto final por encima de los $40.000 en promedio.

Vacaciones de invierno: promociones y beneficios para ahorrar en el cine

Para contrarrestar estos montos, la activación de beneficios corporativos y bancarios se volvió una práctica masiva e indispensable entre los asistentes. Las promociones 2x1 se posicionan como la principal herramienta de ahorro, disponibles a través de programas de fidelidad de empresas de telefonía móvil y tarjetas de beneficios de medios de comunicación.

Las promociones 2x1 se posicionan como la principal herramienta de ahorro.

Las entidades financieras y las billeteras virtuales también ofrecen reintegros directos de entre el 20% y el 30% en días seleccionados de la semana, ya sea en tickets o combos. Estos descuentos exigen la compra digital anticipada a través de las aplicaciones móviles de las cadenas cinematográficas para hacer efectivo el beneficio en las terminales de autoservicio.

Por otra parte, los cines cuentan con clubs de suscripción, en los que los espectadores pueden recibir beneficios exclusivos, como descuentos en entradas y en combos de comida. De esta manera, el gasto para una salida al cine se vuelve más accesible.

JSM / ds