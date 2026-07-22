El Gobierno aumentó un 1,9% los aranceles para prestaciones de discapacidad: cómo quedaron los nuevos valores

El Gobierno nacional actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad mediante un incremento general del 1,9%, aplicado sin diferencias por tipo de prestación. La Secretaría Nacional de Discapacidad estableció los nuevos valores a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor de junio de 2026 y mantuvo el adicional del 20% para los servicios brindados en la región patagónica.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del miércoles 22 de julio, mediante la Resolución 2227/2026 y modificó los valores que habían sido aprobados el mes pasado, cuando se había otorgado un aumento del 2,1% calculado sobre la inflación de mayo. El nuevo ajuste alcanza a las prestaciones incluidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Cómo se aplicó el aumento de julio

La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso que la actualización del 1,9% se aplique sobre los aranceles vigentes establecidos por la Resolución 1297/2026. Según la norma, la suba fue calculada sobre la base de la variación del IPC correspondiente a junio de 2026.

El incremento se aplicó sin distinción entre modalidades o categorías. De esta forma, quedaron actualizados los valores de centros de día, centros educativos terapéuticos, formación y aprestamiento laboral, escolaridad, hogares, residencias, rehabilitación, transporte y prestaciones de apoyo, entre otros servicios.

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La resolución también ratificó el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

Cuánto quedaron las principales prestaciones

Dentro de la categoría A, el arancel del Centro de Día con jornada doble pasó de $1.058.791,92 a $1.078.908,97, mientras que la jornada simple se elevó de $563.272,78 a $573.974,97. El Centro Educativo Terapéutico de jornada doble quedó en $1.211.949,28 y el de jornada simple, en $661.873,74.

En la misma categoría, la Escolaridad Primaria de jornada doble alcanzó los $1.136.523,66, mientras que la jornada simple quedó fijada en $574.799,14. Por su parte, el Hogar Permanente pasó a tener un arancel de $2.029.396,85.

Los valores más elevados de la categoría A corresponden a las modalidades que combinan alojamiento permanente con otras prestaciones. El Hogar con Centro de Día Permanente fue actualizado a $3.155.754,63, mientras que el Hogar con Centro Educativo Terapéutico Permanente ascendió a $3.294.645,91.

En la categoría B, el Centro de Día de jornada doble quedó en $906.232,80 y el de jornada simple, en $482.958,85. A su vez, el Centro Educativo Terapéutico de jornada doble pasó a $1.017.522,67 y el Hogar Permanente fue actualizado a $1.704.151,94.

Dentro de la categoría C, el Centro de Día de jornada doble alcanzó los $690.049 y el de jornada simple, los $368.042,20. El Centro Educativo Terapéutico de jornada doble quedó en $776.221,60, mientras que el Hogar Permanente pasó a $1.355.298,64.

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Rehabilitación, integración escolar y transporte

Las prestaciones incluidas en la categoría única también recibieron el aumento del 1,9%. La estimulación temprana pasó de $399.052,42 a $406.634,41, mientras que la prestación de apoyo se elevó de $19.752,65 a $20.127,95.

El Módulo Maestro de Apoyo quedó fijado en $479.489,96 y el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar alcanzó los $741.598,10. En tanto, el valor del Maestro de Apoyo fue actualizado a $15.737,82.

En rehabilitación, el Módulo Integral Intensivo pasó a $177.097,78 y el Módulo Integral Simple a $106.525,94. La modalidad de Hospital de Día quedó en $636.813,81 para jornada simple y en $1.029.872,70 para jornada doble, mientras que la internación fue fijada en $5.761.177,14.

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Por último, el arancel de transporte fue actualizado a $881,50 por kilómetro y el de alimentación a $4.830,35. Con estas modificaciones, la Secretaría Nacional de Discapacidad completó la actualización de julio para todo el nomenclador y mantuvo el esquema diferencial destinado a las prestaciones brindadas en la Patagonia.

GZ / lr