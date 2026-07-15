La baja de la inflación de junio renovó el optimismo, pero julio suma presión por alimentos, vacaciones y precios regulados

El dato de inflación de junio (1,9%) informado por el INDEC mostró la tercera baja consecutiva del índice desde el pico de 3,4% en marzo y, además, se ubicó como el más bajo de los últimos 10 meses, generando optimismo en el equipo económico del Gobierno.

Un dato que destacó el Ministerio de Economía es la inflación núcleo, que marcó 1,6%, ya que genera la expectativa de que se consolide la tendencia de desinflación para los meses siguientes, con el objetivo de entrar al nuevo año con índices teniendo el número uno por delante al año electoral.

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Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman que la inflación será de 2,0% en julio, de 1,8% en agosto y septiembre y 1,7% en octubre y noviembre y 1,8% en diciembre. La inflación de 2026 cerraría en 30,0%, según los especialistas del REM.

Mateo Borensetein, economista de Empiria Consultores, comentó a PERFIL que se estima que la inflación siga cayendo en el segundo semestre y que, para fin de año, la inflación mensual se ubicaría cerca del 1,5%.

“El 2026 terminaría con una inflación cercana al 31%, muy similar a la del año pasado, con la diferencia de que llegaría a 2027 con una tendencia bajista, mientras que durante el primer trimestre de 2026 la inflación se aceleró”, agregó el economista.

Para Borenstein, la dinámica inflacionaria presenta heterogeneidad en el comportamiento. “La inflación núcleo debería correr por debajo del índice general, mientras que los precios regulados deberían seguir corrigiendo. A esto se suma el componente de incertidumbre sobre lo que pueda pasar en Medio Oriente y el impacto que una nueva escalada del precio del crudo podría tener sobre los precios”.

“Lo verdaderamente relevante será que la inflación no solo logre ubicarse por debajo del 2%, sino que también pueda sostener ese nivel en el tiempo”, señaló Javier Bongiovanni, economista de la Fundación Libertad.

Bogiovanni opinó que “en un contexto de una macroeconomía más ordenada con un tipo de cambio relativamente estable desde principios de año y el Banco Central que mantiene un saldo comprador de reservas y tasas de interés en descenso, la inflación podría continuar con su proceso de desaceleración. A esto se suma un año con menor volatilidad política, un factor que también contribuye a sostener expectativas más estables”.

En tanto, Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso comentó que "para julio, mes venimos pronosticando un 1,8% de inflación, prevemos que el rubro Vivienda seguirá presionando con fuerza. Sin embargo, la sorpresa deflacionaria en EE.UU. debilitará al dólar global, ayudando a estabilizar el tipo de cambio local".

"Si a la política monetaria restrictiva y la consistencia fiscal se le sumara la calma cambiaria, no habría motivos para que no se siguiera consolidando este sendero desinflacionario”, agregó el economista.

El escenario continúa siendo favorable para que la inflación siga bajando según Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics: "El equilibrio fiscal y una política monetaria con sesgo contractivo continúan consolidando el proceso de desinflación, por lo que es esperable que la inflación converja hacia registros cada vez más bajos durante el segundo semestre".

"Al mismo tiempo, una menor inflación contribuirá a sostener la recomposición del salario real, fortaleciendo el poder adquisitivo de los hogares y favoreciendo una recuperación más difundida del consumo interno en los próximos meses", agregó Casas.

La inflación de julio

La consultora EcogoGo proyecta una inflación de alimentos consumidos dentro del hotar en torno al 2,1% para julio y, al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,3%), la inflación del rubro alimentos alcanzaría el 2,0%. ​

“Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,2% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones. En línea con la estacionalidad característica del mes por el comienzo de las vacaciones de invierno, la segunda semana de julio comenzó a reflejar el impacto del receso invernal con incrementos registrados en pasajes de micro de larga distancia, excursiones y alojamientos”, indica el reporte de EcoGo.

Analytica registró una variación de 0,8% en los precios de alimentos y bebidas en la primera semana de julio. “De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 1,4%. Se destaca el aumento de verduras (+5,6%) y aguas, gaseosas y jugos (+2,3%). Entre las categorías que tuvieron menores aumentos se encuentran otros alimentos (+1,0%) y aceites, grasas y mantecas (+1,0%), mientras que no hubo una variación significativa en carnes y derivados”. Por otro lado, se observaron una baja en el precio de café, té, yerba y cacao (-0,2%) y frutas (-0,5%).

Por su parte, LCG midió 2,4% de aumento en alimentos y bebidas para la primera semana de julio. “La canasta de alimentos sube fuerte luego de 6 semanas consecutivas con variaciones marginales. Sin embargo, por el arrastre de estas variaciones menores, la inflación mensual siguió cayendo: 0,8% (-0,3 pp). Carnes (+4,3% s/s) y verduras (+5,7% s/s) explicaron el aumento semanal con alzas por encima del promedio”.

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