La economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), Fiorella Savarino, analizó para Canal E el informe “Changómetro edición bolsillo”, un estudio que busca explicar por qué el ingreso de los hogares rinde cada vez menos.

Fiorella Savarino explicó que el estudio compara la evolución de salarios registrados, inflación y servicios entre diciembre de 2022 y la actualidad, utilizando datos oficiales del INDEC. Para graficar el fenómeno, apeló a una metáfora: “Si pensamos en una analogía, podemos estar viendo como si fuese una maratón, en donde cada uno de estos tres componentes van corriendo, pero a velocidades muy diferentes”.

Disparidad de crecimiento entre los salarios y la inflación

En ese sentido, precisó que, “en estos últimos cinco años, los sueldos corrieron a una velocidad del 795%, mientras que la inflación lo hizo al 925%”, mientras que “los servicios avanzaron a nivel de 1.200% en estos últimos cinco años”.

El resultado de esa diferencia de velocidades fue una fuerte caída del ingreso disponible de los hogares. Sobre la misma línea, Savarino afirmó: “¿Cuál es el resultado de esta carrera? Básicamente, una pérdida en el poder adquisitivo de las familias del 12% en estos últimos cinco años. Nos estamos refiriendo al ingreso disponible”.

Cómo se grafica la pérdida del ingreso disponible

Para ejemplificar el impacto, detalló: “Si lo pensamos en términos de números, de un salario de 100.000 pesos, hoy tendríamos 88.000. Perdimos esos 12.000 pesos en términos de poder consumir otro tipo de bienes que no son estos costos inevitables que los tenemos englobados dentro de los servicios”.

La entrevistada aclaró que el estudio contempla la evolución de los salarios públicos y privados registrados, la inflación medida por el IPC del INDEC y cuatro servicios esenciales: luz, gas, agua y transporte. En ese sentido, explicó: “El análisis se hace para entender por qué cada vez me queda menos plata en el bolsillo en esta maratón por llegar a fin de mes”.

No obstante, reconoció que existen otros factores que también afectan el ingreso de las familias: “Hay otras variables que tenemos que considerar para hacer un análisis mucho más específico, quizás estructuras de gastos de familias mucho más precisas. Estos son números en general que sirven de referencia para entender cómo viene evolucionando el poder adquisitivo de las familias en Argentina”.