“La Argentina es un país futbolero, pero cambió la relación de la Selección con el poder político”

La relación entre la Selección Argentina y los gobiernos nacionales cambió de manera significativa desde el regreso de la democracia. En este contexto, este medio se comunicó con el analista político, Eduardo Ibarra, quien afirmó que el distanciamiento entre los futbolistas y la dirigencia refleja una crisis de representación que atraviesa a la política argentina.

Según explicó Eduardo Ibarra, el fenómeno puede observarse al comparar los festejos de los títulos mundiales obtenidos en distintas épocas. "Haciendo un análisis retrospectivo, haciendo un recorte desde la vuelta de la democracia hacia acá en estos 43 años, la Argentina que es un país futbolero, el fútbol es un deporte muy popular en el mundo y en la Argentina en particular, disputó 11 mundiales de los cuales en 5 llegó a las finales", planteó.

Quiénes fueron a la Casa Rosada en la historia de los mundiales

Asimismo, recordó que la Selección campeona del Mundial de México 1986 fue recibida por el entonces presidente Raúl Alfonsín: "El primer mundial que gana en el marco de la democracia argentina es en el año 86 en México y en ese momento la delegación fue recibida con todos los honores".

Ibarra también destacó que, "recordamos las imágenes de Maradona en el emblema de ese equipo en la Casa Rosada, en el balcón de la Rosada, saludando a la gente al lado del presidente Raúl Alfonsín".

El mismo escenario, explicó, se repitió tras el subcampeonato de Italia 1990. "En el año 90 la Argentina sale subcampeón, también fue muy festejado en las calles y en ese momento era Menem el presidente de la nación y también recordamos a Diego Maradona con Carlos Menem en el balcón saludando a la gente", resaltó.

Cuándo empieza el desgaste con la política

Sin embargo, el entrevistado sostuvo que con el paso de los años esa cercanía comenzó a desaparecer: "Con el paso del tiempo es como que esa relación se fue desgastando". Luego, manifestó que el Mundial de Qatar 2022 marcó un cambio definitivo y recordó que, pese a la multitudinaria celebración popular, los futbolistas decidieron no concurrir a la Casa Rosada.

Además, remarcó una coincidencia entre los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei. "Tanto Milei como Alberto Fernández ofrecen la Casa Rosada y que ellos no iban a estar, es decir, que ellos están haciéndose cargo, digamos, de su falta de representatividad", expresó. Desde su mirada, esto refleja un problema más profundo: "Lo que estamos viendo en la Argentina es este desgaste y esta separación entre la población y sus representantes, los políticos".