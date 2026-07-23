Cuáles son los cambios que impulsa el Gobierno para modificar el régimen de Inocencia Fiscal

El tributarista, Sebastián Mancuso, pasó por Canal E y se refirió a que el Gobierno impulsa modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal con el objetivo de ampliar los beneficios para quienes decidan incorporar al circuito formal fondos no declarados.

Según detalló Sebastián Mancuso, el eje central de la reforma es la creación de una nueva ventana para exteriorizar dinero sin sanciones tributarias. "La ley de Inocencia Fiscal mantiene su naturaleza y su esencia", afirmó, y explicó que, "la modificación más relevante, es la que establece una ventana de tiempo hasta el 31 de diciembre del 2027 para que los contribuyentes que tengan fondos, dólares en el colchón, digamos, fondos no declarados, y quieran ingresarlos al sistema legal, al circuito formal, digamos, financiero, puedan hacerlo sin ningún tipo de penalidad fiscal".

Las modificaciones no afectarán los montos ingresados por los contribuyentes

Asimismo, destacó que quienes ingresen al régimen tampoco enfrentarán reclamos por parte del organismo recaudador: "No hay probabilidad de que el fisco efectúe ningún ajuste sobre esos fondos que se ingresen al sistema y la verdad que es una oportunidad de exteriorizar a tasa cero".

Mancuso aclaró que el beneficio está pensado para dinero proveniente de actividades legales. "Fondos que son lícitos, que provienen obviamente de actividades lícitas vinculadas al trabajo o rentas empresarias que quedaron fuera del circuito económico formal y que ahora se pueden exteriorizar", explicó.

Qué se busca implementar con esta modificación

Actualmente, recordó, solo pueden adherir quienes registren ingresos anuales de hasta mil millones de pesos y patrimonios de hasta diez mil millones: "Lo que se busca es tratar de que prácticamente el 99% de los contribuyentes puedan ingresar a este régimen".

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el denominado tapón fiscal, que limita las revisiones sobre ejercicios anteriores. "Si yo presento la declaración jurada de 2025, automáticamente soy, digamos, acreedor de un tapón fiscal respecto a los años anteriores", expresó el entrevistado.

Y agregó: "El fisco solamente me puede revisar 2025 y los años anteriores no me los puede revisar en la medida que no me encuentre una diferencia significativa del 15% más del impuesto que declaré en el año 2025".