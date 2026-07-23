Advierten por una modalidad de fraude que ya afecta a uno de cada cinco inversores

La especialista en inversiones, Vanesa Plaza, conversó con Canal E y se refirió a que la creciente oferta de plataformas y alternativas de inversión también abrió la puerta a nuevas modalidades de fraude.

Plaza advirtió que muchas personas que históricamente ahorraron en dólares o invirtieron en propiedades comenzaron a buscar nuevas alternativas. “Estamos perdiendo un 4% anual, con lo cual, desde el 2020 acá hemos perdido más del 30% de ese valor”, planteó.

Cada vez es más normal caer en algún tipo de estafa

Según explicó, este escenario lleva a muchos ahorristas a buscar opciones de inversión y, ante la falta de conocimiento, algunos terminan siendo víctimas de fraudes: “Te digo que el 20% de mis alumnos vienen diciéndome yo caí en una estafa”.

Uno de los principales riesgos es el phishing, una modalidad mediante la cual los estafadores buscan obtener información personal y contraseñas a través de enlaces falsos. Sobre la misma línea, Plaza explicó: “¿Qué es? Cuando me pasan un link para que yo me conecte, para que yo cargue mis datos. Quieren robar datos, información a través de ese link”.

También alertó sobre el uso del reconocimiento facial: “Estamos accediendo justamente con nuestro reconocimiento, con nuestra cara, a acceder, a abrir aplicaciones importantes, críticas de nuestro teléfono”.

Precaución con las inversiones y las exageradas ganancias

Otra señal de alerta aparece cuando se ofrecen ganancias excesivamente elevadas. La entrevistada recomendó comparar cualquier inversión con activos de referencia y mirar siempre la letra chica: “Yo tengo como una premisa, cuando les ofrezco un doble dígito, o sea, ya pasan los 10, 11, 12 por ciento anual, no digo que no, digo, ojo, miren la letra chica”.

En ese sentido, sostuvo: “Es muy riesgoso que nos ofrezcan, por ejemplo, un 20 por ciento de rendimiento”. Sin embargo, aclaró que existen instrumentos que pueden ofrecer rendimientos elevados, aunque también implican mayores riesgos: “Todas las inversiones tienen riesgos”.