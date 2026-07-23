Perfil
Últimas noticias
En vivo
CANAL E
Phishing

Advierten por una modalidad de fraude que ya afecta a uno de cada cinco inversores

En cuanto a la definición de phishing, la especialista en inversiones, Vanesa Plaza, comentó que es “cuando me pasan un link para que yo me conecte, para que yo cargue mis datos”.

Phishing
Crecen los casos de phishing ante el auge de las plataformas digitales para invertir | Cedoc Perfil
Agregar PERFIL en Google

La especialista en inversiones, Vanesa Plaza, conversó con Canal E y se refirió a que la creciente oferta de plataformas y alternativas de inversión también abrió la puerta a nuevas modalidades de fraude.

Plaza advirtió que muchas personas que históricamente ahorraron en dólares o invirtieron en propiedades comenzaron a buscar nuevas alternativas. “Estamos perdiendo un 4% anual, con lo cual, desde el 2020 acá hemos perdido más del 30% de ese valor”, planteó.

Cada vez es más normal caer en algún tipo de estafa

Según explicó, este escenario lleva a muchos ahorristas a buscar opciones de inversión y, ante la falta de conocimiento, algunos terminan siendo víctimas de fraudes: “Te digo que el 20% de mis alumnos vienen diciéndome yo caí en una estafa”.

Uno de los principales riesgos es el phishing, una modalidad mediante la cual los estafadores buscan obtener información personal y contraseñas a través de enlaces falsos. Sobre la misma línea, Plaza explicó: “¿Qué es? Cuando me pasan un link para que yo me conecte, para que yo cargue mis datos. Quieren robar datos, información a través de ese link”.

También alertó sobre el uso del reconocimiento facial: “Estamos accediendo justamente con nuestro reconocimiento, con nuestra cara, a acceder, a abrir aplicaciones importantes, críticas de nuestro teléfono”.

Precaución con las inversiones y las exageradas ganancias

Otra señal de alerta aparece cuando se ofrecen ganancias excesivamente elevadas. La entrevistada recomendó comparar cualquier inversión con activos de referencia y mirar siempre la letra chica: “Yo tengo como una premisa, cuando les ofrezco un doble dígito, o sea, ya pasan los 10, 11, 12 por ciento anual, no digo que no, digo, ojo, miren la letra chica”.

En ese sentido, sostuvo: “Es muy riesgoso que nos ofrezcan, por ejemplo, un 20 por ciento de rendimiento”. Sin embargo, aclaró que existen instrumentos que pueden ofrecer rendimientos elevados, aunque también implican mayores riesgos: “Todas las inversiones tienen riesgos”.

También te puede interesar
En esta Nota