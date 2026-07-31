Tarifas de luz y gas: el Gobierno definió los nuevos valores para agosto y ratificó el esquema de subsidios

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas que comenzarán a regir desde el primer día de agosto, a través de cuatro resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). Las medidas alcanzan a las distribuidoras Edenor, Edesur y Metrogas, actualizan las tarifas, mantienen el esquema de subsidios focalizados y establecen los criterios que deberán aplicarse en la facturación de los usuarios.

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Las actualizaciones implican un incremento promedio del 2,99% en las tarifas de gas a nivel nacional y del 1,8% para la electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en el resto de las jurisdicciones eléctricas la evolución dependerá de las decisiones de cada ente regulador provincial.

Las normativas mantienen el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado para los usuarios residenciales vulnerables, junto con las bonificaciones y bloques de consumo definidos para la energía eléctrica y el gas natural.

Nuevos cuadros tarifarios para la electricidad

En el caso de Edenor y Edesur, el ENReGE aprobó los nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales con y sin subsidios, así como los correspondientes a otras categorías tarifarias, usuarios-generadores, clubes de barrio, entidades de bien público y sistemas de medición autoadministrada.

Las resoluciones (374/2026 para Edesur y 375/2026 para Edenor) también establecen los valores que deberán utilizar las distribuidoras para calcular el costo del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el monto de los subsidios que deberán figurar de manera diferenciada en las facturas.

Los anexos de las resoluciones también fijan los nuevos valores tarifarios para Edenor y Edesur. Para los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo variable parte de $158,001 por kWh en Edenor y de $157,371 por kWh en Edesur para la categoría de menor consumo (R1), mientras que los hogares con subsidios mantienen una tarifa reducida para los primeros 300 kWh mensuales, con cargos variables desde $70,217 por kWh en Edenor y $69,759 por kWh en Edesur.

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Las resoluciones contemplan además la continuidad de la actualización de los costos propios de distribución. En el caso de Edenor, el incremento respecto de julio asciende al 1,78%, mientras que para Edesur alcanza el 1,71%, como resultado del mecanismo de actualización previsto en las revisiones tarifarias vigentes.

Cambios para el servicio de gas

En materia de gas natural, el organismo aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas y dispuso que la facturación continúe reflejando el Precio Anual Uniforme (PAU), sobre el cual deberán aplicarse las bonificaciones previstas para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

En gas natural, los cuadros tarifarios también actualizan los cargos para Metrogas y Naturgy BAN. En Metrogas, el cargo fijo para un usuario residencial R1 será de $4.350,12 mensuales en Capital Federal y $5.023,67 en Buenos Aires, con un cargo variable de $313,08 por metro cúbico para las categorías de menor consumo. En Naturgy BAN, el cargo fijo R1 será de $3.564,75 mensuales en Buenos Aires Norte y el cargo variable de $297,92 por metro cúbico.

Las resoluciones (366/2026 para Naturgy y 367/2026 para Metrogas) ratifican que durante agosto continuará vigente la bonificación adicional extraordinaria del 25% para los beneficiarios del SEF en el servicio de gas natural y gas propano por redes. Ese beneficio se suma a la bonificación general prevista en el esquema de subsidios y también alcanza a entidades de bien público, clubes de barrio y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas por la normativa.

Subsidios y facturación desde agosto

Las resoluciones recuerdan que el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados unifica la asistencia nacional para usuarios de electricidad y gas, con bloques de consumo base y bonificaciones aplicables a los hogares beneficiarios, con el objetivo de garantizar el acceso al consumo energético indispensable.

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Además, el Gobierno prorrogó durante agosto la bonificación extraordinaria adicional del 25% para los usuarios de gas natural y gas propano por redes alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En paralelo, mantuvo la bonificación adicional del 16,59% para los usuarios subsidiados del servicio eléctrico, con el objetivo de que los hogares más vulnerables continúen protegidos durante los meses de mayor consumo energético por las bajas temperaturas.

Por último. los anexos ratifican que el beneficio para los usuarios residenciales subsidiados se aplica sobre los primeros 300 kWh mensuales de consumo eléctrico, mientras que el excedente se factura al valor correspondiente a los usuarios sin subsidio.

GZ / lr