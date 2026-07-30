4 de cada 10 argentinos "recortó" algún servicio ante los aumentos

Los argentinos están prescindiendo de algunos servicios en sus hogares como consecuencia del contexto económico.

En este sentido un informe de la consultora Cantar, revela que en el caso de Internet para el hogar, telefonía móvil y seguros, 3 de cada 10 clientes hicieron cambios en su contratación.

Servicios de cable y prepagas, 2 de cada 10 encuestados se dieron de baja y más de 10 del 15% optó por modificar o reducir el servicio o incluso cambiar de proveedor.

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El rubro gimnasio es el más afectado por los recortes. Por otro lado, y a pesar de este contexto, el 65% de los usuarios optó por mantener o contratar su servicio.

En ese sentido, 6 de cada 10 argentinos dijeron que no hicieron cambios porque consideran aspectos que tienen que ver con la experiencia y satisfacción con la compañía.

Los expertos en consultoría, agregan que las marcas deben adaptarse a este nuevo mercado en tiempos económicos difíciles y ofrecer experiencias innovadoras para profundizar el bien con los consumidores y ganar nuevos usuarios.

