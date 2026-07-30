1 de cada 3 mayores de 70 sufre una caída al año, según la OMS.

Las caídas representan uno de los principales problemas de salud entre las personas mayores. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres personas mayores de 70 años sufre al menos una caída al año, un evento que puede tener consecuencias graves tanto para la salud física como para la calidad de vida.

Los especialistas advierten que, además de las lesiones inmediatas, las caídas suelen provocar pérdida de autonomía, temor a volver a caminar, disminución de la movilidad y un mayor riesgo de internaciones prolongadas.

Un problema de salud pública

La OMS considera a las caídas como la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales en el mundo. Cada año, millones de personas requieren atención médica por fracturas, traumatismos craneales y otras lesiones derivadas de este tipo de accidentes.

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El riesgo aumenta con la edad debido a factores como la pérdida de masa muscular, la disminución del equilibrio, los problemas de visión, algunas enfermedades crónicas y el uso de determinados medicamentos.

¿Cuáles son las causas más frecuentes?

Los expertos señalan que las caídas suelen producirse por una combinación de factores personales y ambientales. Entre las causas más comunes se encuentran:

* Pérdida de fuerza muscular y equilibrio.

* Alteraciones en la visión o la audición.

* Mareos o baja presión arterial.

* Uso de medicamentos que provocan somnolencia o inestabilidad.

* Pisos resbaladizos o con desniveles.

* Escasa iluminación en el hogar.

* Alfombras sueltas, cables u otros obstáculos.

Cómo prevenir las caídas

La buena noticia es que muchas de estas situaciones pueden prevenirse mediante medidas sencillas. Los especialistas recomiendan:

* Realizar actividad física adaptada para fortalecer músculos y mejorar el equilibrio.

* Mantener controles médicos periódicos.

* Revisar la medicación junto con el profesional de salud.

* Utilizar calzado cómodo y antideslizante.

* Mejorar la iluminación de la vivienda.

* Colocar pasamanos en escaleras y barras de apoyo en el baño.

* Retirar objetos que puedan provocar tropiezos.

El impacto en la calidad de vida

Después de una caída, muchas personas mayores desarrollan el llamado “síndrome poscaída”, caracterizado por el miedo a sufrir un nuevo accidente. Esto puede llevarlas a reducir sus actividades cotidianas, salir menos de sus hogares y perder independencia, generando un deterioro progresivo de su estado físico y emocional.

Por ese motivo, los especialistas insisten en la importancia de la prevención, la detección temprana de los factores de riesgo y el acompañamiento familiar para favorecer un envejecimiento saludable.

La importancia de actuar a tiempo

Con el aumento de la expectativa de vida en todo el mundo, prevenir las caídas se convirtió en uno de los grandes desafíos para los sistemas de salud. La OMS sostiene que la combinación de hábitos saludables, controles médicos y entornos seguros puede reducir significativamente el riesgo y contribuir a que las personas mayores mantengan su autonomía durante más tiempo.

Si la nota será publicada en un portal de noticias, también puede complementarse con un recuadro que detalle ￼ qué hacer después de una caída y ￼ cuándo es necesario acudir de inmediato a un servicio de emergencias.