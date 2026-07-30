Uno por uno, todos los aumentos de agosto: transporte, alquileres, y prepagas

Con la llegada de agosto, los argentinos deberán enfrentar una nueva serie de aumentos que impactarán en el presupuesto de los hogares. Transporte público, alquileres, medicina prepaga, combustibles y otros servicios registrarán nuevas actualizaciones de precios, en un contexto en el que la inflación continúa marcando el ritmo de los ajustes.

A continuación, un repaso de los principales incrementos previstos para el octavo mes del año.

Transporte público

Los boletos de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a actualizarse de acuerdo con el mecanismo de ajuste vigente, que contempla la inflación más un porcentaje adicional. De esta manera, millones de usuarios deberán afrontar un nuevo incremento en el costo de los viajes diarios.

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También podrían registrarse modificaciones en las tarifas del transporte en distintas provincias, según las decisiones adoptadas por cada jurisdicción.

Alquileres

Quienes tengan contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres y deban afrontar una actualización anual durante agosto volverán a experimentar fuertes aumentos.

En tanto, los contratos celebrados bajo el nuevo esquema establecido por el DNU 70/2023 continuarán ajustándose según la periodicidad y el índice pactados entre propietarios e inquilinos, por lo que los incrementos variarán en cada caso.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga volverán a aplicar subas en las cuotas mensuales. Si bien los porcentajes difieren según la compañía y el plan contratado, el aumento volverá a impactar sobre los afiliados, que además deberán contemplar posibles actualizaciones en los copagos.

Combustibles

Como ocurre habitualmente al comienzo de cada mes, se espera una nueva actualización en los precios de la nafta y el gasoil. El ajuste dependerá de la evolución de los costos del sector, la política comercial de las petroleras y la eventual actualización de los impuestos a los combustibles líquidos.

Servicios públicos

Las tarifas de electricidad y gas también podrían registrar nuevos ajustes en el marco del proceso de actualización tarifaria impulsado por el Gobierno nacional. Los incrementos dependerán de la categoría de usuario, el nivel de ingresos y los cuadros tarifarios que aprueben los organismos competentes.

Telefonía, internet y televisión

Varias empresas de telecomunicaciones ya anticiparon nuevas actualizaciones en los valores de sus servicios de telefonía móvil, internet por fibra óptica y televisión por cable o streaming, por lo que los clientes deberán revisar las facturas correspondientes a agosto.

Colegios privados

En distintas provincias también comenzarán a regir nuevos cuadros arancelarios para los establecimientos educativos privados con aporte estatal, de acuerdo con las autorizaciones otorgadas por cada gobierno provincial.