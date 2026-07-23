"Con estas tarifas, muchas familias volverán a endeudarse", afirmó una funcionaria de Tolhuin en "QR!"

La secretaria de Gobierno del municipio de Tolhuin, Ana Paula Cejas, aseguró en el programa "QR!", de Canal E, que los cortes de gas registrados en la ciudad durante los últimos días ponen en riesgo a las familias fueguinas y reclamó medidas urgentes para garantizar el acceso al servicio en medio de las bajas temperaturas.

Durante la entrevista con Pablo Caruso, la funcionaria explicó que la situación se agravó en un contexto de crisis económica y denunció que la empresa distribuidora decidió avanzar con cortes de suministro justo cuando la sensación térmica descendía varios grados bajo cero.

La confirmación de apagones de gas a las industrias del norte en el invierno desató el enojo empresario

"Tomar la decisión de cortar el gas con estas temperaturas atenta prácticamente contra la vida de los habitantes de Tierra del Fuego", afirmó Cejas.

Denuncian cortes de gas en medio de la ola de frío

Según detalló la funcionaria, inicialmente se registraron alrededor de 150 cortes de suministro y, durante la última semana, se sumaron cerca de 80 nuevos casos, afectando a familias con distintas realidades económicas.

Explicó que algunos hogares cuentan con ingresos formales, mientras que otros dependen de trabajos temporales o informales, lo que dificulta afrontar el incremento de las facturas de gas.

Ante esa situación, indicó que el municipio debió asistir de manera inmediata a los vecinos para evitar consecuencias sanitarias derivadas de las bajas temperaturas.

Críticas por el aumento de las tarifas

Cejas también cuestionó el incremento que experimentaron las boletas de gas desde 2024 y sostuvo que muchas familias ya no pueden afrontar el costo del servicio. "Pasamos de facturas de alrededor de 20.000 pesos a otras de 160.000 o hasta 300.000 pesos. Los salarios no crecieron al mismo ritmo y para muchas familias es imposible afrontar esos montos", señaló.

La funcionaria remarcó que el encarecimiento del costo de vida también impacta sobre otros gastos esenciales, como alimentos, vestimenta, educación y medicamentos.

El municipio busca alternativas para asistir a los vecinos

Consultada sobre las herramientas disponibles para frenar los cortes, Cejas recordó que la provincia había impulsado un amparo judicial contra los aumentos tarifarios, aunque finalmente esa medida fue revocada.

Frente a ese escenario, explicó que el municipio trabaja junto con la Defensoría Pública Federal para acompañar los reclamos de los usuarios, especialmente en los casos de personas mayores o con discapacidad que tuvieron dificultades para acceder a la información sobre las intimaciones de pago.

Cortes de GNC en Argentina: por qué faltó gas en estaciones y qué pasó con el sistema energético

Además, precisó que el gobierno local otorga subsidios para ayudar a las familias a regularizar sus deudas mediante planes de pago, aunque advirtió que esa solución resulta insuficiente.

"Muchas familias hacen un enorme esfuerzo para ponerse al día, pero con estas tarifas en pocos meses vuelven a quedar en la misma situación", sostuvo.

Sobre el cierre de la entrevista, Cejas aseguró que el municipio no había enfrentado una situación similar. "Nunca habíamos vivido un corte masivo de estas características, en medio del invierno y de una crisis económica y social. Les pedimos a las autoridades que intervengan para que las empresas no sigan perjudicando a las familias", concluyó.

LB