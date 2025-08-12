Premio Fortuna de Oro 2025 para Camuzzi Gas Pampeana como Mejor Empresa del país

El Premio Fortuna de Oro 2025 a la Mejor Empresa del país le correspondió a Camuzzi Gas Pampeana. El galardón lo entregó Jorge Fontevecchia, Cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network a Alejandro Macfarlane, accionista y Jaime Barba, presidente de la empresa.

Camuzzi Gas Pampeana es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en cuanto a volumen, magnitud de la infraestructura y dimensión geográfica, cubriendo el 45% del país en dos regiones contiguas.

Hoy se entregan los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

El sistema de gasoductos de transporte y redes de distribución supera los 56.000 km lineales de extensión, el cual abastece a más de 2 millones de usuarios de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Premios Fortuna 2025

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, premia a quienes más se destacaron en la actividad empresaria en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, telecomunicaciones y bancos, entre otros.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

