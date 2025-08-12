martes 12 de agosto de 2025
Premio Fortuna de Oro 2025 para Camuzzi Gas Pampeana como Mejor Empresa del país

La ganadora es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en cuanto a volumen, magnitud de la infraestructura y dimensión geográfica.

Jaime Barba presidente Camuzzi Gas Pampeana. | X @enargas @PostEnergetico

El Premio Fortuna de Oro 2025 a la Mejor Empresa del país le correspondió a Camuzzi Gas Pampeana. El galardón lo entregó Jorge Fontevecchia, Cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network a Alejandro Macfarlane, accionista y Jaime Barba, presidente de la empresa.

Camuzzi Gas Pampeana es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en cuanto a volumen, magnitud de la infraestructura y dimensión geográfica, cubriendo el 45% del país en dos regiones contiguas.

El sistema de gasoductos de transporte y redes de distribución supera los 56.000 km lineales de extensión, el cual abastece a más de 2 millones de usuarios de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, premia a quienes más se destacaron en la actividad empresaria en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, telecomunicaciones y bancos, entre otros.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

