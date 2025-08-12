martes 12 de agosto de 2025
Hoy se entregan los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

El evento que distingue a quienes más se destacaron en la actividad empresarial a nivel nacional se realizará este martes 12 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Está todo dispuesto para que a las 17:30 de este martes 12 de agosto se lleve a cabo la vigésima edición de los Premios Fortuna, un reconocido evento que distingue a las Mejores y Mayores Empresas de la Argentina.

Desde hace 20 años, la revista Fortuna de Editorial Perfil SA lleva adelante esta gala de premiación en la que se da cita gran parte del arco empresario del país, así como personalidades de la política para acompañar la entrega de los premios.

Premio Fortuna de Oro 2024: Transportadora Gas del Sur

Al igual que sucede habitualmente, la cita será en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ubicada en la calle Sarmiento 299 de la Capital Federal, a partir de as 17.30 horas.

Además, de los premios por categoría, se otorgarán los reconocidos galardones a la Mayor Empresa, Premio de Plata, a la Mejor Empresa, Premio de Oro, así como también las distinciones al Empresario del Año y a la Trayectoria Empresarial.

Entrega de los Premios Fortuna 2024
Todos los ganadores de la edición de los premios Fortuna en 2024.

Una a una, las categorías que se entregan en los Premios Fortuna 2025

Las categorías premiadas en esta edición 2025 serán:

Mejor Empresa Petrolera

Mejor Banco

Mejor Empresa Alimenticia

Mejor Empresa Electrónica

Mejor Empresa Agroproductiva

Mejor Empresa de Construcción e Insumos

Mejor Empresa de Salud

Mejor Empresa de Telecomunicaciones

Mejor Empresa de Real Estate

Mejor Empresa Automotriz

Gestión Empresarial y Posicionamiento de Marca

Innovación en Salud y Biotecnología con Impacto Global

Compromiso con el Medio Ambiente

Mejor Empresa en Logística e Infraestructura

Mayor Empresa (Fortuna de Plata)

Mejor Empresa ( Fortuna de Oro)

Empresario del Año

Trayectoria Empresarial

