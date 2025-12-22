El petróleo, el oro, la plata y el bitcoin, todos en suba empujados por los conflictos geopolíticos

Los mercados financieros internacionales iniciaron la semana con marcada volatilidad, impulsados por tensiones geopolíticas que reactivaron temores sobre el suministro energético y elevaron la demanda de activos de refugio. Así, el oro, la plata, el petróleo y el bitcoin mostraron aumentos este lunes 22 de diciembre de 2025.

Los precios del crudo subieron tras la interceptación por parte de Estados Unidos de un buque cisterna en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. A este episodio se sumó la persistente tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania, un factor que vuelve a poner en foco el riesgo de interrupciones en el suministro global. En este contexto, el barril de Brent se ubicó en u$s 61,73, mientras que el WTI (Texas) operó en USD 57,74.

Para los analistas, la búsqueda de cobertura es la que impulsa también a los metales preciosos a nuevos récords.

En este escenario, el oro alcanzó un máximo histórico de u$s 4.414,21 la onza, con una suba del 1,7%, motorizada por la escalada de hostilidades entre Irán e Israel, además de tensiones emergentes entre Estados Unidos y Venezuela. Al mismo tiempo, la plata acompañó el movimiento y marcó también un récord, con un avance del 2,9% hasta u$s 69 la onza.

Las criptomonedas también mostraron variaciones. El Bitcoin (BTC) que viene sumido en un tobogán de cambios registró una suba moderada y cotizaba en torno a u$s 90.200 durante las primeras horas de este lunes. La criptomoneda mostró una estabilización tras las pérdidas de la semana pasada, favorecida por una mejora en el apetito por riesgo ante la expectativa de recortes de tasas de interés hacia 2026.

El oro y la plata: cómo arrancan la semana del 22 de diciembre

Al desglosar la situación de los metales vale consignar que los precios del oro y de la plata volvieron a marcar récords hoy como activos de refugio ante la incertidumbre por la crisis entre Estados Unidos y Venezuela y la posibilidad de que la Fed vuelva a recortar las tasas de interés, según detalla la agencia AFP.

Estos dos metales preciosos fueron "impulsados por la subida de las tensiones" entre Estados Unidos y Venezuela, destacó Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote a la Agencia.

La Guardia Costera de Estados Unidos inició el domingo una "persecución activa" de un buque petrolero en el Caribe, un día después de que la misma fuerza incautara en esas aguas un segundo buque sospechoso de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.

El oro subió el lunes a 4.420,30 dólares la onza y la plata llegó a 69,45 dólares por onza.

"Los inversores buscan protegerse frente al riesgo a finales de año", declaró Neil Wilson, de Saxo Markets.

Además, señaló que esta escalada de los precios responde a las débiles cifras de empleo y de inflación publicadas la semana pasada en Estados Unidos, que refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés el próximo año.

El récord anterior del oro fue de 4.381,52 dólares, alcanzado en octubre.

Los metales preciosos, una inversión refugio en tiempos de crisis, se han beneficiado de las preocupaciones geopolíticas, en momentos en que Estados Unidos intensifica su bloqueo petrolero contra Venezuela y que Ucrania atacó un buque cisterna de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo.

El petróleo cierra diciembre 2025 con precios en suba

Los precios del petróleo también operaban al alza y el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, subió 1,90% a 61,62 dólares a las 11H30 GMT.

El marcador estadounidense, el West Texas Intermediate, para febrero, ganaba 1,93% a 57,61 dólares.

Qué pasa con el bitcoin

Por su parte, el Bitcoin (BTC) también registró una leve suba este lunes 22 de diciembre impulsado por una mejora en el sentimiento de riesgo ante la expectativa de recortes en las tasas de interés para 2026.

De esta manera, la criptomoneda cotizaba en los 90.200 dólares hacia las primeras horas de la mañana, logrando estabilizarse tras las pérdidas registradas la semana anterior.

Vale considerar que en las últimas semanas el Bitcoin ha oscilado mayoritariamente entre u$s 85,000 y 92,000, con variaciones diarias dentro de ese rango.

lr