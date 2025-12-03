Camuzzi desafía el modelo de los consorcios: qué arriesga y qué busca capitalizar con su proyecto de GNL

El mapa energético argentino se configuró en el último tiempo bajo la lógica de consorcios empresarios para diluir el riesgo de las inversiones millonarias. Pero Camuzzi Gas Inversora pateó el tablero. La firma liderada por Alejandro Macfarlane y Jorge Brito, en alianza con el grupo italiano de Fabrizio Garilli, decidió actuar en solitario y anunció su propio proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). Una jugada que osciló entre el timing político y las condiciones de mercado y que tiene sus desafíos y ventajas.

Bajo el nombre LNG del Plata, la iniciativa contempla una inversión total de USD 3.900 millones y, según pudo reconstruir PERFIL, la empresa ya adelantó a las autoridades nacionales que presentará el proyecto al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) en el corto plazo. El objetivo es blindar el desembolso inicial de USD 400 millones necesario para las obras de infraestructura que comenzarán el año próximo: la construcción de 40 kilómetros de gasoducto por tierra y 10 kilómetros subacuáticos para conectar la red troncal con un buque que ya está en construcción y se ubicará a la altura de Ensenada.

La ventaja operativa vs. el riesgo financiero

La jugada es calificada de "ambiciosa" en el mundo energético. El principal desafío —y la mayor desventaja relativa de Camuzzi— es la espalda financiera: lanzarse sin socios del upstream (petroleras dueñas del gas) implica asumir en soledad un riesgo de capital que gigantes como YPF o Pan American Energy (PAE) prefieren dividir en consorcios. Sin el flujo de caja de una multinacional petrolera para amortiguar los vaivenes de un negocio de márgenes finos, la exposición es mayor.

Contra ese déficit de estructura, la firma opone como activo la agilidad y la infraestructura existente. A diferencia de los megaproyectos que apuntan exclusivamente a la exportación, este esquema plantea una "lógica dual": el buque (Floating LNG) podrá licuar gas para vender al mundo en los meses de verano (septiembre-mayo), aprovechando la capacidad ociosa de los ductos, y regasificar en invierno para inyectar al sistema metropolitano cuando la demanda residencial explota.

YPF se asoció con la empresa energética italiana ENI para buscar petróleo offshore en Uruguay

La noticia causó sorpresa en el mundo energético al tratarse de un proyecto que tendrá, en volumen, la misma capacidad que las otras iniciativas de GNL en marcha. El primero de los buques del consorcio Southern Energy permitirá alcanzar el objetivo de 2,4 millones de toneladas anuales, aunque con el segundo barco esa capacidad se superará.

La velocidad es crucial en el contexto de un sector energético local que cree que la ventana de oportunidad para Vaca Muerta es finita, lo que obliga a acelerar su explotación para no perder terreno frente a Estados Unidos, un competidor con costos operativos más bajos y mayor solidez financiera. El escenario global del GNL cobró un protagonismo central tras la guerra de Rusia y Ucrania en 2022. Las sanciones de Occidente y el cese de las compras de gas por ducto a Moscú generaron un pico de precios que Estados Unidos capitalizó rápidamente: logró sustituir a Rusia como el gran proveedor de energía y consolidó su victoria en la disputa económica global.

Camuzzi corre con la ventaja de que tiene el negocio asegurado “en todas las puntas”. Mientras otros consorcios aún buscan off-takers (compradores) en Europa o Asia, la distribuidora de gas ya tiene cerrado el esquema de compra de la producción y su venta vía MOU (Memorándum de Entendimiento). Fuentes al tanto de la operación aseguraron que se trata de clientes del continente americano. Uno de los candidatos es Brasil. En términos de negocio, le permite diversificarse de la vertical regulada del transporte del gas.

Timing político para esquivar la grieta

La decisión de jugar en solitario también respondió a una lectura fina del tablero político. La compañía aguardó a que "bajara la espuma" de la disputa entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck por la planta de licuefacción para la que invertiría Petronas en Bahía Blanca o Punta Colorada y que, luego, no tuvo éxito. Con ese frente despejado y el "buen viento" de confianza financiera al Gobierno de Javier Milei luego de la victoria en las elecciones, el proyecto desembarca en territorio bonaerense sin quedar atrapado en el fuego cruzado.

El Riesgo País de Argentina se mantiene estable en 647 puntos y consolida su racha de fin de año

El riesgo de la jugada es alto. Camuzzi busca entrar como un privado local a un mercado global que mueve más de USD 500.000 millones al año, donde la rentabilidad depende de lograr un break-even lo suficientemente bajo entre el costo de producción y la licuefacción. Con precios internacionales que rondan los USD 12 por millón de BTU y costos logísticos que compiten dólar a dólar con la eficiencia de EE.UU., el margen de error es mínimo.

Sin embargo, la proyección es que LNG del Plata genere USD 14.500 millones en divisas durante sus 20 años de operación y cree 500 empleos directos. Al no depender de los tiempos de coordinación de un consorcio múltiple, la apuesta de Macfarlane y Brito es que la velocidad de ejecución y el uso inteligente de la infraestructura compensen los riesgos de no tener socios petroleros en el board. En el sector, más allá de la sorpresa, también había cautela respecto de la letra chica y dudas respecto del “cómo” y de los tiempos, además de la ubicación y el déjà vu de los roces políticos entre Buenos Aires y Río Negro. “Al final, Kicillof sí va a tener GNL en Buenos Aires”, comentó una fuente del ambiente.

AM/ML