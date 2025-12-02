El Riesgo País de Argentina, medido por el banco de inversión JP Morgan a través de su índice EMBIGD, cotizó la jornada de este martes 2 de diciembre en 647 puntos básicos, evidenciando una ligera tendencia a la baja o una mínima variación con respecto a la jornada anterior.

Esta cotización se da en un contexto de mercados financieros relativamente calmos, donde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recortó ganancias previas y los bonos soberanos en dólares registraron avances promedio, buscando consolidar la racha de optimismo que caracterizó el cierre de noviembre. La estabilidad del indicador, clave para evaluar el costo del endeudamiento externo, se produce en un escenario de expectativa por señales claras sobre la política económica y la acumulación de reservas.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El índice de Riesgo País de Argentina, elaborado por JP Morgan, se situó en 647 puntos básicos al cierre de las operaciones de este martes 2 de diciembre. Este valor representa una variación casi nula, con una leve tendencia a la baja de uno a tres puntos con respecto a los 648 puntos del cierre de la jornada anterior.

Riesgo país martes 2 de diciembre

Según datos relevados por Rava Bursátil y otros medios especializados, esta cifra se enmarca dentro de un rango de cotización estable en el inicio de diciembre, reflejando el ánimo cauteloso pero positivo que mantiene el mercado local luego de un noviembre de ganancias generalizadas en los activos argentinos. La estabilidad del indicador se sustenta en el movimiento promedio de los bonos soberanos en dólares (Globales y Bonares) que, a pesar de la toma de ganancias en las acciones, lograron avanzar cerca de un 0,4% en promedio.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La evolución del Riesgo País durante la última semana ha estado marcada por la consolidación de una tendencia a la baja que se acentuó a fines de noviembre. Apenas hace cuatro días, el viernes 28 de noviembre, el indicador había descendido a 648 puntos básicos, con una reducción de tres unidades, un movimiento que confirmó el buen clima financiero de la semana pasada, donde los activos argentinos, incluyendo acciones y bonos, registraron fuertes subas.

Este descenso semanal se produjo en un contexto donde el mercado parece haber puesto en pausa la euforia inicial poselectoral, entrando en una etapa de mayor cautela a la espera de definiciones económicas. El comportamiento del índice EMBIGD se relaciona directamente con el precio de los títulos de deuda, que han logrado mantener un piso de valor, lo que se traduce en una prima de riesgo más acotada en comparación con meses anteriores.

A pesar de la pausa o ligera toma de ganancias en otros segmentos del mercado, como la caída de la Bolsa de Buenos Aires tras cinco ruedas consecutivas de alza, el Riesgo País se mantuvo firme en el rango de los 646 a 648 puntos. Esta relativa estabilidad indica que, si bien persisten las dudas sobre la capacidad de acumulación de reservas y la necesidad de un plan económico integral, el riesgo percibido de default soberano no se ha incrementado sustancialmente en el corto plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero fundamental que mide la probabilidad que tiene un país de incumplir el pago de su deuda externa (caer en default). Es elaborado por el banco de inversión estadounidense JP Morgan a través del índice EMBIGD (Emerging Markets Bond Index Global Diversified). Su valor se expresa en puntos básicos (un punto básico equivale al 0,01%) y funciona como una prima de riesgo, es decir, el extra de rentabilidad que exigen los inversores para comprar bonos de deuda de un país en desarrollo frente a un activo libre de riesgo.

Para su cálculo, el JP Morgan compara el rendimiento de los títulos de deuda soberana de un país (por ejemplo, bonos a 10 años) con la rentabilidad que ofrecen los Bonos del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo. Estos bonos estadounidenses son considerados la inversión más segura a nivel global, por lo que su rendimiento sirve como referencia o "piso". El diferencial entre el rendimiento del bono argentino y el del bono estadounidense es el Riesgo País.

En términos prácticos, un Riesgo País de 647 puntos básicos significa que el mercado le exige a la Argentina un rendimiento (tasa de interés) de aproximadamente 6,47 puntos porcentuales adicionales por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU. para prestarle dinero. Un valor bajo (cercano a cero) indica una alta confianza y un bajo costo de financiamiento, mientras que un valor alto, como los observados en momentos de crisis de deuda en Argentina, señala una gran desconfianza y un acceso muy caro o nulo a los mercados de crédito internacionales.